Os Irregulares de Baker Street: como a série se conecta a Sherlock Holmes?

Lançada na última sexta-feira (26) pela Netflix, a série Os Irregulares de Baker Street (The Irregulars, no original) chamou a atenção do público por trazer à tona uma história que tem muito a ver com o famigerado detetive Sherlock Holmes, personagem criado originalmente pelo escritor Arthur Conan Doyle.

A produção apresenta um grupo de jovens um tanto quanto vulneráveis que trabalham para Holmes e Watson na Londres vitoriana. Entretanto, na série da Netflix, o detetive (interpretado por Henry Lloyd-Hughes) e seu fiel companheiro (Royce Pierreson) são bastante assustadores e manipulam seus subordinados em situações muito perigosas.

Mas como exatamente Os Irregulares de Baker Street se relacionam com as famosas histórias de Sherlock Holmes?

Arthur Conan Doyle já havia citado o grupo dos Irregulares de Baker Street

Conforme a narrativa da série avança, muitos mistérios rondam os personagens. Sherlock Holmes e Watson aparecem de um jeito que ninguém estava acostumado até então. Entretanto, Tom Bidwell, criador da produção, se baseou diretamente nos escritos originais de Arthur Conan Doyle para a composição dos episódios.

O grupo desses jovens muito inteligentes, também conhecidos como irregulares de Baker Street, foi visto em dois romances de Sherlock Holmes — Um Estudo em Vermelho (1887) e O Signo dos Quatro (1890) — e também em um conto sobre o detetive, conhecido como As Aventuras do Homem Torto (1893).

Entretanto, Bidwell decidiu elaborar uma série sob o ponto de vista dos Irregulares, mostrando como eles enxergavam um dos detetives mais famosos da literatura. Dessa forma, na produção da Netflix, assistimos ao grupo desvendando diversos casos de Sherlock Holmes, enquanto ele é apenas um viciado.

Contudo, a série não está ligada a nenhum romance ou conto em particular, mas se apega aos personagens originais de Conan Doyle para compor sua própria trama. O elenco ainda conta com as participações de Harrison Osterfield, Thaddea Graham, Darci Shaw, Jojo Macari, McKell David e Ansu Kabia.

Portanto, não deixe de assistir! A série Os Irregulares de Baker Street já está disponível na Netflix.