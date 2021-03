Os Irregulares de Baker Street traz Sherlock Holmes para o universo teen · .

Especializada em séries com foco no universo teen, a Netflix aposta em mais mais uma produção voltada para esse público com Os Irregulares de Baker Street, atração que coloca um elenco jovem protagonizando as aventuras de Sherlock Holmes no lugar do icônico detetive.

Diferentemente de Enola Holmes (2020), filme do serviço de streaming também voltado para o público jovem e ligado às histórias de Sherlock, Os Irregulares deixa o humor de lado para optar por um estilo mais sombrio. Todas as investigações envolvem o sobrenatural, deixando a série semelhante a produções como Buffy: A Caça-Vampiros (1997-2003) e Supernatural (2005-2020).

Em Os Irregulares de Baker Street, o criador Tom Bidwell reimagina o grupo de jovens apresentado nos livros de Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) em versões um pouco mais velhas, entre 17 e 18 anos. Eles são os únicos capazes de lutar contra uma ameaça sobrenatural que pode acabar com Londres –e não precisam de Holmes para fazê-lo.

O grupo, um quinteto, é formado por Bea (Thaddea Graham), sua meia-irmã Jessie (Darci Shaw) e seus amigos Billy (Jojo Macari), Spike (McKell David) e Leopold (Harrison Osterfield). Enquanto os quatro primeiros são adolescentes desajustados e órfãos, Leo, como é chamado pelos companheiros, é nada menos do que o príncipe da Inglaterra, que deixa o palácio escondido para se aventurar nas ruas da Londres vitoriana.

O grupo é jogado no meio das aventuras de Sherlock Holmes (Henry Lloyd-Hughes) quando o doutor John Watson (Royce Pierreson), seu fiel melhor amigo, recruta Bea e os amigos para investigar um caso envolvendo forças sobrenaturais. Apesar do início acelerado do primeiro episódio –e de adolescentes surpreendentemente aceitando correr risco de vida por um desconhecido–, a série acerta pontos importantes no decorrer da trama.

É a partir daí que as comparações com Buffy e Supernatural começam a fazer sentido. Ao contrário dos outros, Jessie tem um poder oculto. Sensitiva, a irmã de Bea é capaz de viajar pela memória de outras pessoas –além de conversar com outros sensitivos através dos sonhos.

Com Bea fazendo o papel de Sherlock (ou Buffy) e liderando as investigações, Os Irregulares de Baker Street assume a narrativa de “caso da semana” para desenvolver as habilidades do grupo e fazer com o que o espectador crie laços mais fortes. Em cada episódio, entre um vilão e outro, um pedaço de um quebra-cabeça maior é revelado para que, no final, a trama principal seja revelada.

Por mais que os casos fiquem mais interessantes a cada episódio, a grande força da série fica mesmo entre os jovens. Com Sherlock e Watson deslocados para papéis coadjuvantes, os dramas do quinteto ajudam a fortalecer os laços para que o público siga acompanhando suas histórias.

Se Bea é a líder impulsiva e inteligente, Jessie é mais carinhosa e empática. Amigo de infância das irmãs, Billy esconde seus traumas do passado atrás do rosto sério e atitudes agressivas: um bruto de bom coração.

O ligeiro Spike não apenas serve como alívio cômico, mas também é corajoso e faz os comentários mais realistas de toda a série: “Afinal, o que viemos fazer aqui?” –dentro de qualquer conto de horror, é a pergunta que jamais poderia faltar. Último a entrar para o grupo, Leo sofre com sua saúde debilitada e por ter vivido uma vida dentro do palácio escondido pela mãe.

Com espíritos e monstros circulando as ruas de Londres, Os Irregulares de Baker Street adiciona um estilo de terror gótico que revitaliza as histórias de Sherlock Holmes e as aproxima de um público teen que clama por tramas diferentes das que já compõem o catálogo da Netflix. Pelo histórico da plataforma, é possível acreditar em um novo sucesso surgindo.

Assista ao trailer de Os Irregulares de Baker Street: