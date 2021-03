os planos de Pelaipe no Botafogo-SP

Depois da queda para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, o Botafogo-SP iniciou uma revolução em seu time para conseguir voltar à Série B e fazer uma campanha melhor no Paulista.

Em entrevista ao ESPN.com.br, o novo diretor de futebol, Paulo Pelaipe, detalhou como o planejamento da equipe está sendo feito e como foi o convite para assumir o clube.

“Nós fizemos uma reformulação muito grande aqui no Botafogo. Eu já conhecia o Gallo como jogador de futebol e dirigente das categorias de base da CBF, trabalhou no Internacional, no Santos, com o Vanderlei (Luxemburgo). É um profissional sensacional. Quando eu fui para o São Caetano, ajudar o clube em uma situação difícil, na Série A2 do Paulista, para tentarmos montar uma equipe, que conseguiu o objetivo, e o Gallo fez um grande trabalho”, disse.

“Mas, infelizmente, não deu para a gente conseguir continuar o trabalho pelo problema do não pagamento salarial aos funcionários. Agora, eu fui convidado para vir para o Botafogo, conheço o presidente Adalberto Batista, uma pessoa séria, correta, um clube muito bem estruturado, que honra todos os compromissos com os profissionais. Convidei o Gallo por ele ter uma história com o Botafogo, iniciou jogando nas categorias de base do clube. Além de ser um profissional competente, sério, ainda tem essa proximidade com a cidade de Ribeirão Preto”, afirmou.

“Estamos iniciando o trabalho, tivemos que fazer uma equipe nova da equipe que caiu na Série B. Apenas um atleta ficou, trouxemos alguns meninos da base e trouxemos 18 atletas para o elenco. Agora, tem que haver o encaixe, o jogo no aspecto técnico, e a parte de preparação física. Temos boas esperanças de que possamos fazer um bom Campeonato Paulista e que não deve haver o sofrimento das últimas duas temporadas em que se livrou do rebaixamento nas últimas rodadas. É para isso que estamos trabalhando e, depois, pensando na Série C do Brasileiro, tentando voltar para a B e, depois, para a Série A”, completou.

Na montagem do novo time, uma característica se nota: a junção da juventude com a experiência de jogadores renomados. Pelaipe afirmou que isso é um dos pilares do time atual.

“Nós mesclamos a experiência desses dois jogadores (Rafael Marques e Victor Ramos) mais o Vinicius Kiss, do Victor Bolt, para mesclar com os jovens que nós colocamos na equipe. É sempre importante ter esse casamento para dar sustentação aos meninos, aos garotos mais jovens”, finalizou.

O início no Campeonato Paulista ainda não foi o melhor. Antes da paralisação, nas quatro primeiras partidas, o time conseguiu somente um empate e é o lanterna do Grupo A. O próximo jogo ainda não tem data marcada.