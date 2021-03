Özil manda mensagem ao Brasil em solidadariedade às vítimas da COVID-19: ‘Fiquei absolutamente chocado’

Em meio aos recordes de mortes diárias no Brasil nos últimos dias, o meia alemão Mesut Özil publicou uma mensagem de solidariedade aos brasileiros por conta da situação no país.

Lembrando da campanha da Copa do Mundo de 2014, em que se sagrou campeão com a seleção da Alemanha, o meia falou sobre o momento que viveu e passou uma mensagem de esperança.

“Fiquei absolutamente chocado e desolado quando me inteirei sobre a situação da Covid-19 no Brasil, onde o pior surto de Covid no mundo está ocorrendo, com mais de 3 mil mortes por dia – isso no país onde vivi um dos maiores capítulos da minha carreira no futebol, em 204, e onde conheci tantas pessoas incríveis”, disse.

“Estou com vocês, sigo orando por todos os brasileiros. Desejo a todos muita força e por favor, nunca percam as esperanças. Meus sentimentos estão com vocês e espero que as coisas comecem a melhorar em breve”, completou.

A relação criada entre Özil e o Brasil se tornou próxima na Copa do Mundo, quando o jogador financiou cirurgias para 23 crianças brasileiras na cidade de Coroatá, no interior do Maranhão.

A ação social rendeu ao jogador o prêmio Laureus, conhecido por ser o Nobel do esporte. No ano seguinte, ele ainda repetiu a atitude e pagou a operação de outras 11 crianças no mesmo local.

Com 32 anos, o meia alemão deixou o Arsenal em janeiro para se mudar para o Fenerbahce, da Turquia, já tendo atuado em sete jogos pela equipe. Após a Copa do Mundo de 2018, o jogador se aposentou da seleção por conta das críticas.