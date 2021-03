Palmeiras envia proposta ao Grupo City por Taty Castellanos, mas vê negócio como ‘muito complexo’

A necessidade por reforços no elenco do Verdão é pública e o treinador Abel Ferreira já demonstrou, em diferentes momentos, o desejo pela contratação de um jogador para disputar a vaga no comando do ataque com Luiz Adriano. Com isso, a alta cúpula do Palmeiras trabalha para realizar esta vontade do português e, deste modo, enviou proposta pelo atacante Valentín ‘Taty’ Castellanos. A informação foi dada pelo ‘ge’ e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!

>> Libertadores pode ter apenas dois times brasileiros como cabeças de chave: confira os possíveis cenários do sorteio



Desde o início do ano, o Maior Campeão Nacional demonstra interesse pelo jogador e, há meses, conversa com o estafe do atleta, como anteriormente noticiado pelo NP/L!. Após receber um sinal positivo do argentino, passou a negociar diretamente com o Grupo City, detentor dos direitos econômicos e federativos do atleta, mas a situação é vista como “muito complexa” por pessoas ligadas à diretoria alviverde.

Inicialmente, foi apresentada uma oferta de empréstimo com opção de compra, que foi recusada. Então, o Palmeiras propôs um empréstimo com obrigação de compra a partir do cumprimento de metas estipuladas no contrato. Nesta proposta, também foi sugerido o envolvimento de atletas do elenco palestrino que não fossem as Crias da Academia, entretanto, não houve acordo. Os valores giravam em torno de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 15 milhões) por 60% do passe do atacante.

Taty Castellanos em atuação pelo NYCFC (Foto: MLS/Divulgação)

Por fim, a última oferta – que ainda está sendo analisada pelos executivos do City – é de uma compra parcelada dos direitos econômicos de Taty. Desta forma, a equipe paulista adquiriria uma porcentagem imediatamente e já definiria a compra das próximas fatias em 2022 e 2023. É importante lembrar que, no caso desta última oferta, a compra de mais partes dos direitos de Taty também poderia envolver negociações de direitos de atletas palmeirenses. Gabriel Jesus é um dos exemplos citados de atletas cujo passe pode ser envolvido em meio a esta negociação entre Palmeiras e City.

Valentín, embora seja argentino, iniciou sua carreira profissional com as cores da Universidad do Chile, em 2017. Atualmente, o jogador de 22 anos disputa a MLS pelo New York City FC. Na última temporada, atuando nos Estados Unidos, o atacante jogou 29 partidas e participou diretamente de nove gols (sete tentos e duas assistências).

Enquanto negocia com Taty Castellanos, o Palmeiras segue concentrado na Academia de Futebol, apesar do futuro incerto do futebol paulista, treinando para o decorrer da temporada e para os confrontos decisivos contra Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana, e Flamengo, pela Supercopa do Brasil.