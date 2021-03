Palmeiras retoma treinamentos nesta segunda e espera volta de Abel durante a semana

Após descansar sábado e domingo, o elenco palmeirense tem reapresentação marcada para a manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol. Durante a semana, o técnico Abel Ferreira deve retomar o cotidiano de trabalho no centro de treinamento.

Com o recrudescimento da pandemia de covid-19, o governo estadual decidiu estender a fase emergencial do Plano São Paulo até o dia 11 de abril. Assim, o Campeonato Paulista acabou paralisado e, portanto, o Palmeiras não tem data definida para voltar a campo pelo torneio.

Liberado para período de folga ao final da última temporada, Abel Ferreira desembarcou em Portugal em 12 de março. Após reencontrar a família e conceder uma série de entrevistas, o badalado treinador tem embarque para São Paulo previsto para terça-feira.

Com o Campeonato Paulista indefinido, o Palmeiras voltará a treinar já pensando na primeira final da Recopa Sul-Americana. O time alviverde visita o argentino Defensa y Justicia em 7 de abril e, caso as autoridades permitam, decide o título em casa no dia 14.

Além do torneio continental, o Palmeiras tem confronto contra o Flamengo, válido pela Supercopa do Brasil, marcado para 11 de abril, no Estádio Mané Garrincha. Já a quinta rodada do Campeonato Paulista prevê o clássico contra o São Paulo, no Allianz Parque.

Na quarta-feira, Jailson, Mayke, Benjamin Kuscevic, Alan Empereur, Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Breno Lopes voltam de período de folga. No primeiro dia, os jogadores passarão apenas por exames para covid-19, repetindo procedimento adotado com o grupo anterior.