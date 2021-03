Pansexual, Nubia Oliiver abre o jogo sobre namoros com mulher trans e homem gay · .

Novata no OnlyFans, Nubia Oliiver já usa suas redes sociais para falar de sexo sem tabus há anos. Com experiência no assunto, a modelo de 47 anos fala que já namorou com uma mulher trans, com um homem gay e que não tem preferências ao escolher seus relacionamentos. Ela se define como pansexual.

“Antigamente, eu falava que era bissexual. Mas não sou mais. Hoje eu sou pansexual, eu gosto de pessoas, indiferente de gênero ou cor. Eu já tive uma namorada trans, já namorei um gay, mas não deu certo”, revela a ex-musa da Banheira do Gugu em entrevista ao programa Empire Style, que será exibido no domingo (4), às 10h, no SBT MG.

Em 2019, ela viveu um romance com a dançarina transexual Helena Aguiar e também já fez ensaios fotográficos quentes com a modelo trans Kimberly Romay.

Nubia, que diz ter ido para a cama com mais de 400 homens, usa a sua experiência pessoal para falar sem tabus no Instagram sobre temas ainda polêmicos, como o prazer anal masculino e ejaculação feminina.

Agora, a nova empreitada da modelo é o OnlyFans, plataforma que já tem nomes como Rita Cadillac e Anitta como produtoras de conteúdo. No início deste mês, Nubia anunciou a criação de uma conta na rede social adulta para exibir “tudinho o que a censura do Instagram não permite, com podolatria, nudez, fetiches e muito mais”.

A assinatura mensal para acessar o conteúdo da ex-banheira do Gugu sai por US$ 15 (R$ 85,90), com descontos em planos trimestrais e semestrais. “Eu criei a conta e quero soltar conteúdos picantes, mas não esperem nada pornográfico”, diz ela, na conversa com Israel Cassol para o Empire Style.

Símbolo sexual dos anos 1990 e 2000, quando foi Garota do Fantástico, Nubia participou da primeira Casa dos Artistas (2001) e bateu recorde de ensaios para revistas masculinas. Ela se gaba de que suas experiências sexuais foram inúmeras, com tantos parceiros diferentes, que até parou de contar.

“Há muitos anos [em 2015], disse em entrevistas que tinha uma lista com mais de 400 homens e quase fui linchada por isso. Hoje não sei ao certo, até porque a lista se perdeu [risos]. Mas sempre uso uma matemática quando me criticam por esses números: comecei a vida sexual com 13, são 32 anos de sexo”, revelou ao . em 2019, quando estava com 45 anos.

