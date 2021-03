‘Passa no rabo, e eu no rosto’ · .

Camilla de Lucas e João Luiz Pedrosa descobriram que Fiuk usa o sabonete coletivo para tomar banho no BBB21. Com nojo, a influenciadora digital debochou do cantor, mas também se revoltou com a situação. “[Ele] Passa o sabonete no rabo, e depois eu passo no meu rosto”, disparou ela.

“A gente precisa pegar um sabonete novo, porque esse que está aqui…” resmungou Fiuk. “Vocês já tomaram banho aqui hoje?”, questionou ele, usando um restinho de sabonete. “Calma. De qual sabonete você está falando?”, perguntou a carioca.

“Estou usando esse restinho”, mostrou o ator. “Fiuk, meu amor, você acha que o sabonete é coletivo? Cada um tem o seu”, explicou João Luiz. “Onde é que eu pego sabonete, então?”, quis saber o filho de Fábio Jr. “Você está brincando, né?”, debochou o professor de Geografia.

“Não, eu achei que era coletivo”, afirmou Fiuk. “Ele está aqui há 60 dias usando o sabonete coletivo”, disse João, inconformado. “O Fiuk enfiando o sabonete no rabo, e depois eu passando no rosto”, ironizou Camilla. “Não, eu passo o sabonete na mão e depois passo”, se justificou o irmão de Cleo.

Em seguida, João explicou que o cantor precisa buscar o sabonete individual na dispensa sempre que quiser um novo. “Sabe essa caixinha que eles deram e você guarda o cigarro? Então, é para guardar o sabonete individual”, ensinou o professor. “Eu amei isso”, se divertiu Thaís Braz.

Confira:

O Fiuk descobrindo 60 dias depois que o sabonete não era coletivo KKKKKKKKKKKKKKKK A Camilla “O Fiuk passando o sabonete no rabo e depois eu passando no rosto” #bbb21 pic.twitter.com/B1xQCXVgFc

— Bic Müller (@bicmuller) March 30, 2021

