Passaporte do Tinder está liberado até 30 de abril

A partir desta quarta-feira (31), usuários do Tinder terão acesso gratuito ao Passaporte, recurso que oferece “uma infinidade de lugares para ir e novas pessoas para conhecer”, isso “sem sair de casa”, indica a companhia. Com ele, é possível estabelecer encontros virtuais em qualquer lugar do mundo.

No ano passado, a plataforma executou ação semelhante, disponibilizando a ferramenta, normalmente paga, por um mais de mês para todo o público. Mais de 25% dos membros do app a testaram, e a hashtag #tinderpassport no TikTok acumulou 72 milhões de visualizações.

Udi Milo, vice-presidente de produto do Tinder, explica o que motivou a iniciativa desta vez: “Vimos uma tendência enorme ao uso do Passaporte na primeira vez porque as pessoas estavam procurando por uma conexão. Um ano depois, esperamos uma adoção semelhante por um motivo diferente: possibilidade.”

Recurso pago está disponível gratuitamente por tempo limitado.Fonte: Reprodução

Recordes e ansiedade

Los Angeles (EUA), Nova York (EUA), Londres (Inglaterra), Paris (França) e Miami (EUA) são os cinco destinos mais procurados por aqueles que aproveitam as funcionalidades do Passaporte no Tinder; no Brasil, fazem sucesso São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS).

Ainda segundo a companhia, aqueles que se valeram do recurso atingiram a marca de 1,4 bilhão de matches e quebraram o recorde de maior número em um só dia, em 24 de abril, com 55 milhões de “partidas”.

Iniciativa gerou recorde de matches em 2020.Fonte: Reprodução

“Estamos todos ansiosos para encerrar este capítulo de nossas vidas, mas ainda estamos majoritariamente em casa. O Tinder Passaporte nos permite sonhar como será a vida quando pudermos viajar, conhecer novas pessoas e voltar a fazer planos”, acredita Udi Milo.

Para acessar, basta selecionar, até 30 de abril, as configurações do seu aplicativo, tocar no seu local, adicionar um novo e colocar o pin onde quiser.