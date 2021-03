PAT de Limeira – SP informa novas vagas de Emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira – SP, divulgou a abertura de novas oportunidades de emprego em cargos de níveis fundamental, médio e superior, àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS NÍVEL Ajudante geral Médio Completo Ajudante de mecânico Fundamental Completo Ajudante de produção Fundamental Completo Auxiliar de almoxarifado Médio Completo Auxiliar Técnico de segurança do trabalho Médio Completo Casal para Sítio Fundamental Completo Caldeireiro Médio Completo Conservador patrimonial Fundamental Completo Cozinheiro Fundamental Completo Eletricista Médio Completo Eletricista de manutenção Médio Completo Empregado doméstico Fundamental completo Encarregado de limpeza Fundamental Completo Encanador industrial Fundamental Completo Financeiro Superior Completo Fresador Ferramenteiro Superior completo Mecânico de manutenção diesel Fundamental Completo Mecânico de veículos Fundamental Completo Mecânico manutenção de veículos automotores Médio Completo Motorista de caminhão Fundamental Completo Operador de torno Médio Completo Operador de máquina sopro Médio Completo Torneiro mecânico Médio Completo

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico do órgão e cadastra-se na função desejada. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Prefeitura de Limeira – SP