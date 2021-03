Pelas Eliminatórias, Alemanha vence a Romênia e segura primeira colocação

Neste domingo, a Seleção da Romênia recebeu a Seleção da Alemanha na National Arena pela 2ª rodada do Grupo J das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto terminou com vitória alemã por 1 a 0, com gol de Gnabry.

Veja a tabela das Eliminatórias

ABRIU O PLACAR

A Alemanha começou melhor a partida deste domingo, e criou chances perigosas de ataque já no início do confronto. Aos quinze minutos, a grande chance saiu, e uma assistência de Kai Havertz encontrou Serge Gnabry para marcar o primeiro.

MORNO

Após o primeiro gol da Seleção Alemã, a primeira etapa não continuou tão carregada de emoções como antes, e as grandes chances diminuíram consideravelmente. A Alemanha até chegou ao ataque, mas não foi o suficiente para ampliar.

TENTATIVAS

Durante toda a segunda etapa, a Alemanha criou muitas chances de gols, mas não soube aproveitá-las. Com isso, os alemães pararam no goleiro romeno Florin Nita, que trabalhou muito para impedir os gols do ataque da Seleção Alemã.

DEFESA

Se a Alemanha atacava e a Romênia não respondia tão bem ofensivamente, restava à eles apenas defender, e tal função foi bem executada durante o segundo tempo, não só pelo goleiro, mas também pelo sistema defensivo em si.

SEQUÊNCIA

Romênia e Alemanha entram em campo nesta quarta-feira, com os romenos enfrentando a Armênia às 13h (de Brasília), e os alemães confrontando a Macedônia do Norte às 15:45h (de Brasília).