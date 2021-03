Península Balcânica: Tópicos importantes sobre ela

A Península Balcânica ou também denominada como Balcãs está localizada localizada na Europa a oeste do seu continente, formada pelos países:

Albânia;

Bulgária;

Bósnia-Herzegovina;

Croácia

Eslovênia

Grécia

Macedônia

Moldávia

Romênia

Sérvia e Montenegro

Turquia

Trata-se de um território do continente europeu que possui cerca de 550 mil quilômetros quadrados. Além disso, a Península Balcânica faz fronteira com o Oriente Médio.

Devido ao seu enorme complexo montanhoso, a Península Balcânica acaba explorada em questões do Enem e demais vestibulares, acompanhe o artigo e fique por dentro do assunto!

Península Balcânica: Relevo

Como falamos acima, a principal característica da Península Balcânica é o complexo montanhoso, atingindo grande parte dos Balcãs. Por isso, existe uma grande dificuldade no desenvolvimento da agricultura e na construção de estradas na região.

Entretanto, mesmo não sendo muito elevadas, as montanhas acabam tornando inviável o desenvolvimento de cidades em diversas regiões.

Todavia, além do relevo a falta de chuvas é outro fator preponderante para o não assentamento humano na região.

A saber, dois enormes complexos montanhosos formam a Península Balcânica. Os Alpes Dináricos, que estão localizados a Oeste, sendo uma extensão dos Alpes Suíços e Austríacos.



Ademais, por estarem na costa do mar Adriático, os Alpes Dináricos pegam parte dos territórios da Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro e Albânia.

Já no caso da cordilheira dos Cárpatos ela abrange os territórios da República Checa, Eslováquia, Polônia, Romênia e Ucrânia, possuindo cerca de 1,5 quilômetros.

Hidrografia e clima

Hidrograficamente a Península Balcânica faz fronteira com os mares Adriático, Egeu e Negro, embora possua certa complexidade na navegabilidade nessa região, as navegações ocorrem sobretudo pelo Danúbio, com direção à Alemanha e Áustria, chegando ao Mar Negro.

Ademais, a Península Balcânica é banhada pelos rios Danúbio, Sava e Kupa no lado norte. Já no sul acaba banhada pelo mar Medirerrâneo, Jônio e Adriático.

Por fim, o clima da Península Balcânica possui forte influência mediterrânea nas regiões litorâneas e temperado no interior.

E então, gostou de saber um pouco mais sobre a Península Balcânica?

