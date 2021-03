Philippe Coutinho viaja ao Brasil para tratamento de lesão no joelho esquerdo

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira que o meia Philippe Coutinho viajará para o Brasil para realizar o tratamento de sua lesão no menisco do joelho esquerdo. O jogador está longe dos gramados desde o dia 29 de dezembro do ano passado, quando se machucou na partida contra o Eibar, pelo Campeonato Espanhol.

O brasileiro vem enfrentando dificuldades para se recuperar da contusão. Coutinho foi operado em janeiro, mas precisou passar por outra intervenção na última semana por conta de um problema no joelho que causou um vazamento líquido. Ele realizou o procedimento em Doha, no Catar, e, segundo o jornal Sport, não deve voltar nesta temporada.

❗ INJURY NEWS | @Phil_Coutinho ▶ The player will travel to Brazil for medical treatment on his knee injury ℹ https://t.co/nWHiYUMydg pic.twitter.com/udZcttrC87 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 29, 2021

O jogador disputou 90 partidas pelo Barcelona e marcou 24 gols. Além disso, conquistou dois Campeonato Espanhóis (2017/18 e 2018/19), uma Copa do Rei (2017/18) e uma Supercopa da Espanha (2018).

O Barça volta a campo apenas na próxima segunda-feira, dia 5 de abril. A equipe enfrenta o Valladolid no Camp Nou, às 16 horas (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.