PicPay agora tem ’empréstimo entre amigos’ e ajuda evitar calote

A plataforma de serviços financeiros PicPay vai expandir os serviços em breve com uma nova função que ajuda a quem realiza uma tarefa bastante cotidiana: emprestar dinheiropara os outros.

A novidade foi confirmada pela Exame em uma entrevista com o vice-presidente de Serviços Financeiros do PicPay, Eduardo Chedid. De acordo com a empresa, o recurso de “P2P lending” deve ser expandido para todos os usuários da plataforma nos próximos meses, por enquanto passando por uma fase de testes com menos usuários.

Com o recurso, empréstimo informais ganham um ar mais sério: a partir do aplicativo, você seleciona a pessoa da agenda de contatos que receberá o dinheiro e, ao configurar a transação, tem um contrato gerado com os detalhes.

Sem desculpas

O próprio PicPay passa a atuar como uma espécie de intermediário da situação, lembrando o devedor que a data de pagamento está próxima e até auxiliando quem levou um calote com assistência jurídica personalizada.

As taxas do empréstimo são negociadas entre as pessoas envolvidas, mas a companhia inicialmente cobrará uma taxa de 0,10% sobre o empréstimo.

Por envolver valores normalmente baixos e uma relação de confiança, esse tipo de transação não tem relação com bancos — e a companhia quer ocupar esse espaço com a base de clientes que já envolve 48 milhões de pessoas.