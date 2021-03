Pluto TV adiciona os canais BET, Tokusato e outras novidades

A Pluto TV anunciou nesta sexta-feira (26) a chegada de novos canais à plataforma de streaming gratuita, reforçando o portfólio de emissoras disponíveis no Brasil com diversos tipos de conteúdos. Duas das novidades já podem ser acessadas pelos usuários, enquanto as outras três chegam no início de abril.

Um dos canais com sinal adicionado hoje é o Black Entertainment Television (BET), emissora americana cuja programação é dedicada ao público negro. Algumas das atrações mais populares da marca nos Estados Unidos poderão ser vistas aqui, como o reality show Real Husbands of Hollywood e a série Being Mary Jane.

Os seriados American Soul, inspirado na vida do criador de um dos programas de maior sucesso da TV americana na década de 1970, e Boomerang, que dá sequência aos acontecimentos do filme O Príncipe das Mulheres (1992), também são exibidos pelo BET, acessível no canal #154 do streaming gratuito da ViacomCBS.

O canal BET já está disponível de graça no streaming da ViacomCBS.Fonte: Pluto TV/Reprodução

Quem também chega ao Brasil é o canal Loupe Arte+Música (#566), totalmente voltado para o universo da arte. São 24 horas de exibição contínua de imagens em alta resolução de pinturas contemporâneas, arte digital em movimento e fotografias, em sincronia com uma trilha sonora especial.

Estreias programadas para abril

No próximo mês, chegam três novos canais à Pluto TV, igualmente disponibilizados de graça. A principal estreia é do canal Tokusato (#188), cuja programação traz grandes clássicos do gênero tokusatsu, seriados japoneses que fizeram sucesso em décadas passadas.

Jaspion, Jiraya, Jiban, Kamen Rider Black e National Kid são alguns dos programas já confirmados, juntamente com filmes e outras atrações. Posteriormente, a emissora deve adicionar mais títulos à plataforma de streaming gratuita.

Com estreia prevista também para o dia 6 de abril, os canais Nosey Escândalos (#151) e Nosey Casos (#152) exibem séries, talk shows, filmes e outros programas, atendendo a um público diversificado.