Pocah fala sobre sister e diz: ‘Ela quis mostrar que o Caio iria votar em mim’ | casa BBB

No Quarto Colorido, Pocah divide com Thaís e Camilla de Lucas dúvidas que ela tem sobre o jogo e fala sobre uma situação que envolve uma sister da casa. “Como o Caio não votou em mim, ele falou que era a segunda que eles propuseram dele votar em mim e ele disse que não se sentia à vontade para fazer isso. Por isso eu estava chorando, porque eu estava muito confusa. Agora que eu deitei, conversando com a Thais, fez sentido para mim. Ela veio me contar que o Caio ia votar em mim em algumas outras vezes, só que ele não votou. Ela estava chateada com o Caio não ter votado em mim ontem e ter votado nela. Ela quis mostrar que o Caio iria votar em mim, que eu era uma opção para o Caio, mas o Caio nem votou em mim”. A cantora levanta a hipótese para as sisters: “Para que ela falou isso para eu ficar com Caio? O Caio virar uma opção pra mim”.