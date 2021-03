pontos corridos, grupo único e mata-mata final

A Uefa Champions League está próxima de sofrer uma reformulação. Segundo o jornal The New York Times, a partir de 2024, o torneio terá um novo formato de disputa, com mais times e uma primeira fase maior.

Há mais de uma década, o torneio é marcado por ter 32 times que se dividem em oito grupos, onde os dois primeiros de cada avançam para iniciar a disputa do mata-mata. Todas as fases são de ida e volta, exceto a final, disputada em jogo único em uma cidade previamente escolhida.

Esse sistema, porém, estaria prestes a mudar. Segunda a publicação, o número de times na primeira fase passaria a ser de 36, que se enfrentariam em uma chave única. Cada um disputaria dez jogos, selecionados por fatores de qualidade e geográficos.

Nesta fase, os oito primeiros colocados avançariam diretamente para as oitavas de final. Os times que ficarem entre 9° e 16° enfrentariam os que ficaram entre 17° e 24° em uma espécie de playoff para determinar as outras equipes no mata-mata. Dali em diante, o formato seguiria da mesma forma que é hoje.

Apesar de muitos críticos apontarem o fator financeiro como principal motivador para a mudança, por poder ter mais jogos para serem vendidos nas cotas de televisão, a Uefa afirma que a ideia é que mais jogos grandes ocorram e que mais emoção será garantida.

As quatro vagas ‘extras’ na fase ainda seriam definidas, mas existe a chance de que um fator histórico seja levado em conta para conseguir colocar times considerados gigantes e que teriam falhado a se classificar pelas ligas nacionais.

O New York Times usou o Arsenal como exemplo de time que conquistaria uma dessas vagas se o torneio começasse a ter esse formato na atual temporada.

Além disso, o número de jogos por time que conquistasse o título poderia crescer de 13 para 17 ou 19, variando em caso de classificação direta para as oitavas ou passagem pelo playoff.