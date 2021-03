Por Covid-19, atores de Gênesis pressionam Record para paralisar gravações · .

Em razão do aumento de casos de Covid-19 no Brasil, atores de Gênesis pressionaram a Record para paralisar os trabalhos. Atualmente, a novela é a única trama inédita a prosseguir com as gravações, e o ritmo de produção não parou nem mesmo durante o megaferiado que foi decretado no Estado do Rio de Janeiro –onde estão os estúdios do folhetim.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, os agentes dos artistas lideraram um “motim” para reivindicar pausa nas gravações da novela e melhora nos protocolos de segurança dos bastidores.

Os profissionais afirmam que há aglomerações nos camarins, testagem somente a cada 15 dias e mau uso de máscaras. As reclamações teriam surtido efeito e, segundo a jornalista, a emissora paralisará os trabalhos de Gênesis ainda nesta semana.

Atualmente, a Record grava Jacó, a sexta fase da novela, nos estúdios da produtora Casablanca. Já o público acompanha a história de Abrão. A trajetória do “escolhido de Deus” é a quinta parte do folhetim.

Há uma semana, um dos atores mirins de Gênesis foi diagnosticado com Covid-19. Gianlucca Mauad, de 11 anos, interpreta Gerson na novela bíblica e foi afastado da produção enquanto se recupera em casa.

O . pediu o posicionamento da Record a respeito da paralisação da novela e se houve mais outro ator que foi diagnosticado com a doença, porém, não recebeu nenhuma resposta até a conclusão deste texto.