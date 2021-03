Por onde anda elenco de A Grande Família? · .

A Grande Família (2001-2014) marcou uma geração de brasileiros quando foi ao ar pela Globo nos anos 2000 e mostrou o cotidiano da família Silva, formada por Lineu (Marco Nanini), Nenê (Marieta Severo), Tuco (Lucio Mauro Filho), Bebel (Guta Stresser) e Agostinho (Pedro Cardoso). Com o fim da série, os atores tomaram rumos distintos: alguns até criticaram a emissora que os empregou durante tanto tempo.

Duas décadas após sua estreia e sete anos após o encerramento da série, veja o que os atores do elenco fizeram após o fim do programa.

DIVULGAÇÃO/TV GLOBO

Nanini voltou a fazer novelas após fim da série

Marco Nanini (Lineu)

Mesmo atuando em peças de teatro, Marco Nanini fez poucos trabalhos na televisão durante o período em que A Grande Família esteve no ar. No cinema, se destacou em filmes como Irma Vap – O Retorno (2006) e O Bem Amado (2010).

Após o fim da série, ele voltou a trabalhar em novelas com uma frequência maior, vivendo os gêmeos Pancrácio e Pandolfo em Êta Mundo Bom! (2016), Augusto de Lurton em Deus Salve o Rei (2018) e, mais recentemente, Eusébio no núcleo cômico de A Dona do Pedaço (2019).

No momento, Marco Nanini está na peça online inspirada em As Cadeiras, de Eugène Ionesco. Em recente entrevista à Veja Rio, o ator revelou as dificuldades que tem passado durante a quarentena causada pela pandemia de Covid-19: “No mínimo, vamos ficar com uma enorme cicatriz emocional e termos de aprender a lidar com ela”.

“Eu tenho uma depressão que vai e volta, e desta vez foi profunda. Via TV e ficava arrasado, as pessoas morrendo, as imagens dos lugares que eu frequentava, os restaurantes, teatros, tudo fechado. Também a falta de convívio com o povo da cultura foi um baque”, concluiu Nanini.

divulgação/tv globo

Marieta Severo estará em Um Lugar Ao Sol

Marieta Severo (Nenê)

Assim como Nanini, Marieta Severo voltou a ser presença frequente nas novelas da Globo após deixar de fazer a dona Nenê de A Grande Família. No momento, ela está escalada para Um Lugar ao Sol, que será a próxima atração inédita do horário das nove na emissora.

Por conta de sua presença na obra, ela não estará no elenco da continuação de Verdades Secretas (2015), em que interpretou Fany. Marieta Severo também pode ser vista atualmente como Alma na reprise de Laços de Família (2000) no Vale a Pena Ver de Novo.

Além da novela sobre prostituição no universo das modelos, a atriz esteve no elenco de outra trama de Walcyr Carrasco: O Outro Lado do Paraíso (2017). Em dezembro de 2020, aos 74 anos, ela chegou a ser internada com Covid-19 e publicou um vídeo em que relatava “medo e pânico” durante seu período no hospital.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO e INSTAGRAM

Afastado da TV, Cardoso fez críticas à Globo

Pedro Cardoso (Agostinho Carrara)

Atualmente morando em Lisboa (Portugal), Pedro Cardoso não fez muitas aparições inéditas na TV brasileira nos últimos anos. Em 2021, a HBO deve estrear Área de Serviço, comédia criada e escrita pelo ator e Graziella Moretto, sua mulher.

A série explorará conflitos entre classes sociais com humor ácido e trará um protagonista que volta ao Brasil já adulto após ter crescido em Portugal, tendo que morar na casa de uma tia e conviver com seus empregados.

Nos últimos anos, Cardoso tem chamado mais atenção por atitudes fora do mundo da dramaturgia, como na ocasião em que abandonou ao vivo o programa em que era entrevistado na TV Brasil e se juntou a grevistas na porta da emissora em 2017, ou pelas diversas declarações que deu criticando a Globo, o que fez com que fosse banido de produções na emissora.

Antes de virar persona non grata, em 2014, ele fez um quadro de improviso chamado Uãnuêi dentro do Fantástico, também com Graziella. Dois anos depois, em entrevista ao Pânico, Cardoso falou sobre a atração: “O pessoal do Fantástico não gostou do quadro e disse que não tinha dado uma audiência muito boa. A gente nunca sabe. Acho que eles não gostaram porque o quadro era muito real, brigava com o mundo faz de conta da televisão no Brasil”.

Pedro também revelou mágoa com sua antiga emissora: “Eu achava que a TV Globo, depois de A Grande Família, com a repercussão imensa que meu trabalho tinha tido, me ofereceria um horário para eu desenvolver um projeto meu, autoral. Eles não tiveram nenhum interesse e tiveram o mais absoluto desprezo pela minha história lá dentro”.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO e INSTAGRAM

Guta Stresser assumiu os cabelos brancos

Guta Stresser (Bebel)

Conhecida por ter interpretado Bebel em A Grande Família, Guta Stresser esteve na 17ª e mais recente temporada da Dança dos Famosos do Domingão do Faustão, que foi ao ar no último trimestre de 2020, ano em que também assumiu seus cabelos brancos.

Sem nunca ter trabalhado em uma novela antes de A Grande Família, ela esteve nas séries Amorteamo (2015) e Mister Brau (2015-2018), além de ter feito parte do elenco de Malhação: Vidas Brasileiras (2018).

REPRODUÇÃO/TV GLOBO e INSTAGRAM

Lucio Mauro Filho fez papel do pai na Escolinha

Lucio Mauro Filho (Tuco)

Após o fim de A Grande Família, o intérprete de Tuco fez outros trabalhos em humorísticos, como o sargento Bigode de Chapa Quente (2015-2016) e Aldemar Vigário, personagem que era de seu pai, na nova versão da Escolinha do Professor Raimundo (2015-2021).

Lucio Mauro Filho também esteve presente em Malhação: Viva a Diferença (2017) e na novela Bom Sucesso (2019), além da série Diário de Um Confinado (2020), gravada durante a pandemia.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO e REDETV!

Marcos Oliveira não tem contato com o elenco

Marcos Oliveira (Beiçola)

Conhecido por dar vida a Beiçola, dono da pastelaria em frente à casa dos Silva que nutria uma paixão por Nenê em A Grande Família, Marcos Oliveira atuou recentemente como Rodolfo na série O Dono do Lar, do Multishow, e também esteve em Homens?, do Comedy Central.

Em setembro de 2020, ele sofreu um princípio de infarto e passou por cirurgia de cateterismo. Nos últimos anos, deu algumas entrevistas reclamando de dívidas e pedindo oportunidades para mais trabalhos. Sua última novela na Globo foi Deus Salve o Rei (2018).

Em entrevista ao programa Cidinha Livre na última sexta-feira (26), o ator reclamou da distância em relação ao resto do elenco: “A gente é amigo naquela hora, acabou o trabalho, nunca mais as pessoas ligam para você ou querem saber de você”.

DIVULGAÇÃO/TV GLOBO e RECORD

Vinicius Moreno está no elenco de Gênesis

Vinicius Moreno (Florianinho)

Caçula do elenco, Vinicius Moreno entrou em A Grande Família na temporada de 2012, quando o bebê de Agostinho e Bebel se tornou um pré-adolescente em uma passagem de tempo após o coma de Lineu. Foi o papel mais relevante do ator, que já havia feito pequenas participações na minissérie JK (2006) e no filme Uma Professora Muito Maluquinha (2011), além de ter interpretado Lucas em Bela, a Feia (2009).

Aos 22 anos, Vinicius aparecia na novela Gênesis, da Record. Na trama bíblica, deu vida a Simei, versão jovem do personagem que agora será vivido por Alexandre Slaviero. O jovem contracena com Lamassi (Gustavo Falcão), Sarai (Larissa Ayres), Adália (Cássia Sanches) e Iafa (Thaís Belchior) nos capítulos.

Em 2019, Vinicius revelou que teve crises de ansiedade e quase desenvolveu um quadro de depressão após o fim de A Grande Família. “O fim do programa mexeu comigo. Era um papel que eu adorava fazer, e eu também estava acostumado com as pessoas. Mas procurei ajuda médica e hoje estou ótimo”, contou em entrevista em agosto de 2019.

DIVULGAÇÃO/TV GLOBO

Andréa Beltrão interpretou Hebe Camargo

Andréa Beltrão (Marilda)

Mesmo tendo participado de A Grande Família somente até o ano de 2009, Andréa Beltrão ficou marcada por dar vida à cabeleireira Marilda, melhor amiga de Nenê que se envolvia vez ou outra com Tuco. Ela fez uma participação especial revivendo a personagem no último episódio do programa.

A atriz viveu outros papéis marcantes desde então, como Sueli em Tapas e Beijos (2011-2015) e Hebe Camargo no filme Hebe: A Estrela do Brasil (2019) e na série Hebe (2019). Ela estará no elenco de Um Lugar ao Sol, seu retorno às novelas após muitos anos.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO e INSTAGRAM

Tonico Pereira reencontrou Nanini em novela

Tonico Pereira (Mendonça)

Primeiramente uma participação especial, o personagem Mendonça, amigo picareta de Lineu na repartição, ganhou a simpatia do público e acabou fazendo parte do elenco fixo de A Grande Família.

Recentemente, Tonico Pereira voltou a contracenar com Marco Nanini como o Chico de A Dona do Pedaço, novela que chegou ao fim em 2020. O ator também é bastante presente em suas redes sociais.

O saudoso Rogério Cardoso caracterizado como Floriano em A Grande Família (Divulgação/TV Globo)

Rogério Cardoso (Floriano)

Já imortalizado como Rolando Lero na Escolinha do Professor Raimundo (1990-1995) antes de ser escalado para viver o seu Floriano em A Grande Família, Rogério Cardoso (1937-2003) participou apenas das três primeiras temporadas do programa, já que sofreu um infarto e morreu em 24 de julho de 2003. Além da série, o humorista também participava do Zorra Total como Epitáfio, nos quadros da pensão da dona Santinha (Nair Bello). Em respeito ao veterano, o personagem Floriano não ganhou um novo intérprete depois da morte de Cardoso.