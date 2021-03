A novela Ti Ti Ti (2010) voltou ao ar no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, na segunda-feira (29), e os fãs que tanto pediram esta reprise agora podem rever atores que aparecem na trama, mas não dão as caras em folhetins da emissora há tempos. Alguns mudaram os rumos da cadeira e trocaram até de nome.

É o caso de David Lucas, que passou a usar o nome Davi Paz, e agora assina Davi Lucas. Ele cresceu trabalhando em novelas e séries da Globo, mas se formou em Psicologia e se encontrou na área –tanto que está longe da TV há cinco anos.

Carolinie Figueiredo, que interpretou a Madu de Ti Ti Ti, também decidiu mudar de área. Ela optou por não trabalhar mais como atriz e se dedica a terapias alternativas.

Veja por onde andam cinco atores de Ti Ti Ti que estão sumidos da TV:

reprodução/tv Globo e Instagram

Marcos Frota foi para a cadeia em Ti Ti Ti

Marcos Frota

Muito conhecido pelo personagem Tonho da Lua, de Mulheres de Areia (1993), Marcos Frota viveu o bandido Massa em Ti Ti Ti. Ele foi bastante ativo na teledramaturgia da Globo entre as décadas de 1970 e 2000, mas está longe da emissora desde Sol Nascente (2016).

Desde 1995, Marcos Frota é dono de um circo e sempre divulga e apoia o trabalho de artistas circenses. Neste ano, ele apareceu na série documental Em Nome de Deus, do Globoplay, falando sobre sua relação com o médium João de Deus, acusado de cometer abusos contra mais de 300 mulheres.

reprodução/tv globo e instagram

Giulia Gam em Ti Ti Ti e atualmente

Giulia Gam

Uma das principais atrizes de sua geração, Giulia Gam teve carreira longa na Globo, com papéis em mais de 30 produções da emissora. Em Ti Ti Ti, interpretou Bruna, mãe de Edgar (Caio Castro). Seu último trabalho na Globo foi uma participação na série Mister Brau. No fim de 2017, o contrato dela não foi renovado, após 30 anos no elenco fixo da emissora.

Em outubro de 2019, a atriz foi alvo de boatos de que estaria internada numa clínica psiquiátrica, mas a história foi rapidamente desmentida –no mesmo dia, Giulia estava nos ensaios da peça Os Sete Afluentes do Rio Ota. Ela voltará à Globo em uma série do Globoplay, Mal Secreto, ainda sem data de estreia.

reprodução/tv Globo e Instagram

Carolinie Figueiredo deixou de atuar na TV

Carolinie Figueiredo

Carolinie se destacou em Malhação na pele de Domingas, a única garota gordinha do colégio naquela época. Mas, após atuar em Ti Ti Ti (2010), Sangue Bom (2013) e voltar a Malhação para fazer uma participação especial em 2013, ela entendeu que a carreira de atriz não era mais o que queria.

Em 2014, quando já era mãe de dois filhos, Carolinie abandonou de vez a profissão. “Minha carreira de atriz não expressava serviço ao mundo”, comentou no Instagram. Hoje, Carolinie é ligada a terapias alternativas e dá cursos de disciplina positiva para as mães educarem seus filhos.

reprodução/tv Globo e Instagram

Davi Lucas hoje faz conteúdo sobre Psicologia

Davi Lucas

Ele começou a trabalhar na Globo como ator mirim, e, antes de viver o Lipe de Ti Ti Ti, tinha feito parte do elenco de atrações como Alma Gêmea (2005), Minha Nada Mole Vida (2006) e Caras & Bocas (2009). No entanto, a novela Êta Mundo Bom! (2016) foi a última de Davi Lucas na TV. De lá para cá, ele mudou de profissão, de visual e até de nome. Hoje, é formado em Psicologia e faz conteúdo nas redes sociais sobre o assunto.

“Trabalhei como ator dos meus sete aos 21 anos. Queria ter contato com outras formas de construção, com outras áreas, outras pessoas, outras perspectivas. Sou artista, fazer arte faz parte da minha essência. Hoje, ela se apresenta de outra forma. Não trabalho mais como ator, mas, a título de exemplo, tenho lançado algumas músicas que componho, além de dividir textos e pensamentos, com a galera que acompanha meu trabalho”, contou ao ..

reprodução/tv Globo e Instagram

Rodrigo López é especialista em Grécia Antiga

Rodrigo López

Rodrigo López se destacou por papéis cômicos na Globo, como o Chico de Ti Ti Ti, o Betão de Beleza Pura (2008) e o Vitinho de Sangue Bom (2013). A última participação dele no elenco de uma novela foi em Alto Astral (2015). Mas López não é apenas ator. Ele também é especialista na história da Grécia Antiga, faz posts sobre o assunto nas redes sociais, dá palestras e, antes da pandemia, até fazia visitas de campo com alunos no país europeu.