Por que Edilson saiu do programa do Neto? Treta com Velloso balançou bastidores da Band

O ex-jogador Edilson Capetinha virou assunto, nesta semana, após o ex-parceiro de “Donos da Bola”, da Band, Neto relembrar uma treta do ex-atacante do Corinthians com o comentarista Velloso. Edilson, que pouco depois deixou a atração para participar do “Jogo Aberto”, não estaria mais falando com os amigos, segundo Neto. Entenda com o LANCE! a polêmica que agitou os bastidores da emissora.

O desentendimento entre Velloso e Edilson aconteceu em outubro de 2020. Na época, os companheiros de programa precisaram ser acalmados por Neto. A briga começou quando Edilson criticou posicionamento dos goleiros do período de Velloso. Para ele, os arqueiros não organizavam o jogo.

– Para de falar bobagem. Goleiro não tem visão o quê? Você que não tem visão. O goleiro ajuda a organizar o time para a bola chegar lá para você, que normalmente não corre – falou Velloso, que ainda seria mais ríspido.

– Aliás, só sei que você foi para a Copa de 2002 porque você não para de falar, senão não ia lembrar. Você fala todo programa. A maioria não ia lembrar. Eu lembro do Ronaldinho, do Ronaldo, do Marcão, do Roberto. Se você não falasse, eu não ia lembrar – detonou Velloso. Edilson rebateu.

– Não esqueça que a Seleção Brasileira foi para a Copa do Mundo e eu tive que fazer dois gols – contou o campeão do mundo em 2002.

– Não esqueça que há um ano você fala bobagem (no programa). Se não fosse você, pela primeira vez na história, a Seleção não ia para a Copa? Se coloca no seu lugar, Edilson – finalizou o ex-goleiro do Palmeiras. Neto precisou acalmar os dois.

– Vamos lá! Vamos ter calma. Agora que banana está comendo macaco, porque eu estou pedindo para as pessoas ficarem calmas. Por favor, Velloso. Por favor, Edilson – completou Neto. Assista ao momento abaixo!

Em seu canal no YouTube, nesta quinta-feira, Neto contou que perdeu o forte contato que mantinha com Edilson e disse ter se chateado com a situação “desnecessária” de conflito. O ídolo do Corinthians e apresentador da Bandeirantes também revelou que Capetinha não está mais falando com ele.

EDILSON DEIXOU “DONOS DA BOLA” POR CAUSA DA BRIGA?

O ex-jogador e ídolo do São Paulo, Souza estreou no “Donos da Bola” no começo de fevereiro. De acordo com o ex-jogador e apresentador do programa Neto, Souza assinou um contrato de dois anos com a Band chegou para substituir Capetinha, que foi para o “Jogo Aberto”, apresentado por Renata Fan e Denilson.

A troca aconteceu pouco depois da demissão de um dos comentaristas do “Jogo Aberto”. Logo, a emissora teria apenas feito uma reposição. Porém, segundo o Uol, algumas brigas internas entre os dois programas teria gerado uma tensão entre o time de Renata Fan e Denilson contra o elenco de Neto. O caso de Edilson Capetinha, então, entra na mesma situação: de acordo com o portal, pelos problemas com Velloso, ele deixou Neto e entrou para o lado de Denilson.