por que ‘parça’ de Paquetá que fez sucesso no sub-20 é carta fora do baralho

O Flamengo foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2016 com uma geração muito badalada. Enquanto alguns renderam frutos, outros acabaram sem espaço, como o caso de Ronaldo.

Cercado de muita expectativa ao fazer dupla com Lucas Paquetá no meio-campo, o jogador viu seu companheiro ganhar protagonismo no time carioca, ser vendido para o futebol europeu e chegar à seleção brasileira. Por outro lado, Ronaldo conviveu com um dilema no Ninho: as poucas oportunidades.

Na base, Ronaldo era primeiro volante do time campeão da Copinha e impressionava com a boa saída de bola. Entre os colegas de próprio Flamengo, ganhou o apelido de Roni Kroos. Só que nem com o treinador da época de base, Zé Ricardo, ele conseguiu ao menos ter uma sequência no time de cima.

Foram 25 jogos apenas no profissional, de 2016 até 2019. Neste período, acumulou empréstimos para Atlético-GO e Bahia. Quando voltou do Dragão, iniciou a temporada como titular do time alternativo que começou o Carioca de 2018 e 2019.

Ainda com Abel Braga, há dois anos, ele foi determinante na vitória sobre a Chapecoense por 2 a 1, no Brasileirão 2019. Titular, Ronaldo deu uma assistência para o gol de Lincoln. No entanto, viu as chances acabarem com a chegada de Jorge Jesus.

Ennes (camisa 46) ao lado de Paquetá, Léo Duarte e Vizeu Divulgação

Fora dos planos do treinador português, Ronaldo acabou emprestado ao Bahia. No Tricolor, foram 52 jogos e um gol marcado. Voltou ao Flamengo para a temporada 2021 após o término do empréstimo, só que desta vez nem no time alternativo ele foi aproveitado.

Ronaldo viu a comissão técnica dar preferência a jogadores mais jovens. Hugo Moura, que retornou de empréstimo do Coritiba, tem sido um dos destaques desde início de temporada, assim como João Gomes. No banco, Max e Richard foram as opções de Mauricio Souza.

Internamente, Ronaldo não conseguiu corresponder no time de cima com o mesmo talento da época da base. E, por isso, ficou sempre atrás de companheiros na luta por uma briga na equipe titular.

A tendência é de que Ronaldo seja negociado pelo time carioca e, assim, dê fim ao ciclo no Ninho. Enquanto não tem destino definido, ele vem treinando no Ninho do Urubu.