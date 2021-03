Por que Tino Marcos saiu da Globo? Repórter abre o jogo no Bola da Vez

Tino Marcos, ex-repórter da TV Globo, é o “Bola da Vez” do programa que vai ao neste sábado, às 19h (de Brasília), na ESPN Brasil e no ESPN App. Acostumado a estar do outro lado do microfone, o entrevistado repassou a carreira e falou sobre a decisão de deixar a emissora carioca.

“Na verdade, há muitos anos eu programava intimamente essa possibilidade de sair da Globo sem experimentar um desgaste maior. Eu queria que o casamento terminasse sem grandes conflitos. Era um sonho que eu não sabia se teria condição de realizar, mas aos poucos isso foi se materializando.”

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Tino Marcos revelou que a mudança na cobertura da seleção brasileira teve influência no caminho que decidiu tomar.

“Eu comecei achar que o que eu sempre fiz mais na vida, que era cobertura de seleção brasileira, ela começou a se modificar muito. A gente sabe que os processos de frequência para um jornalista na seleção brasileira mudaram muito. Hoje, a gente assiste 15 minutos de aquecimento, não assiste mais treinos táticos, mais nada. Às vezes tem uma entrevista, mas às vezes não tem nada. Então ficou muito árido.”

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Tino Marcos se “despediu” da seleção brasileira na campanha do título da Copa América de 2019, 30 anos depois de sua primeira cobertura do torneio – também com vitória verde e amarela, no mesmo palco da final, o Maracanã.

“Eu achei que simbolicamente seria legal, e a direção entendeu muito bem que eu saísse naquele momento”, completou (a fala completa sobre a decisão de deixar a Globo e o futuro está no vídeo acima).

O Bola da Vez com Tino Marcos teve apresentação de André Plihal e participação de Mauro Naves e André Kfouri. Não perca, neste sábado, às 19h, na ESPN Brasil e no ESPN App.