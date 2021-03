Portal indica quanto será o salário do lateral-direito Rafinha no Grêmio

Vencimentos mensais na casa dos R$ 400 mil mensais com o acréscimo de luvas que serão pagas até o fim do ano. Esses foram os termos da negociação para que o lateral-direito Rafinha acertasse seu retorno ao Grêmio, de acordo com o portal ‘Goal’.

​Ainda de acordo com o que foi publicado, um dos elementos diferenciais nos termos da proposta que teria sido aceita por Rafinha da que foi oferecida pelo Flamengo, o Tricolor apontou que pagará as luvas ainda em 2021. No caso do clube carioca, a ideia era de arcar com essa quantia somente em 2022.

Com a oficialização da chegada do lateral de 35 anos de idade, o Grêmio integra mais uma peça no setor em que tem, no momento, Victor Ferraz, Vanderson e Leo Gomes. Entretanto, a ideia nos bastidores do clube de Porto Alegre é de que Victor é nome considerado como disponível para procurar outra equipe.

Nesse domingo (28) e em meio à expectativa pela confirmação de Rafinha, o Imortal jogará pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho diante do Pelotas, às 21h (de Brasília), na Arena.