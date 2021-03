Prefeitura de Contagem – MG divulga novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Contagem – MG via Fundação de Ensino de Contagem (Funec), divulga novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 28 vagas em cargos nível médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

auxiliar de cozinha (1); auxiliar de transporte, movimentação e distribuição de cargas (1); recepcionista (1); salgadeiro (1); almoxarife (1); artesão de pintura em tecido (1); assistente escolar (1); fotógrafo (1); maquiador (1); NÍVEL SUPERIOR: desenhista de produtos gráficos web (1); desenvolvedor de aplicativos para mídias digitais (1); desenvolvedor de jogos eletrônicos (1); editor de maquetes eletrônicas (1); editor de projeto visual gráfico (1); montador e reparador de computadores (1); administrador de banco de dados (1); assistente de logística (1); assistente de planejamento, programação e controle de produção (1); auxiliar de farmácia de manipulação (1); relações humanas e preparação para o trabalho (1); operador de processos químicos em mineração (1); programador de dispositivos móveis (1); programador de sistemas (1); programador web (1); recepcionista em serviços de saúde (1); auxiliar de laboratório de saúde (1); cuidador de idoso (1); e desenhista de animação (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 15 a 22 de abril de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da prefeitura municipal.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas análise de currículo e experiência profissional, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021