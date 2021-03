Prefeitura de Muriaé – MG divulga novos Processos seletivos

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Muriaé via Secretaria Municipal de Saúde, divulga novos dois editais de processos seletivos simplificado que tem por objetivo preencher 28 vagas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 02/2021 : Agentes Comunitários de Saúde Zonas Norte (2 vagas), Oeste (2 vagas), Leste (2 vagas) e Sul (2 vagas); e Agente de Combate de Endemias (2 vagas).

EDITAL nº 03/2021: Cirurgião Dentista ESF (4 vagas); Auxiliar de Saúde Bucal ESF (5 vagas); Fisioterapeuta Nasf (1 vaga); Terapeuta Ocupacional (1 vaga); Psicólogo Nasf (2 vagas); Médico ESF (1 vaga); Enfermeiro ESF (1 vaga); e Auxiliar de Enfermagem ESF (3 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.213,32 a R$ 11.581,57, por carga horária de 25 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 30 de março de 2021, exclusivamente, via e-mail [email protected] Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo contará com análise curricular – formação e experiência, de caráter classificatório, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válido por 18 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAIS 2021 (dia 24/03, pag 187 a 200)