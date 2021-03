Prefeitura de Petrolina de Goiás – GO anuncia novo Processo seletivo

Edital publicado. A Prefeitura Municipal de Petrolina – GO via Secretaria Municipal da Educação e Cultura, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preencher vagas de nível superior em cargos de Professor.

De acordo com o edital, as oportunidades são para as áreas de: Licenciatura Plena em Educação Física (1 vaga); Licenciatura Plena em Pedagogia (10 vagas) e Licenciatura Plena em Letras Português/Inglês (1 vaga). O salário oferecido será no valor de R$2,2mil, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 31 de março de 2021, presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Petrolina de Goiás, localizada na Avenida José Alfaiate de Lima, nº43, Centro, Petrolina de Goiás, das 8h às 13h, em dias úteis.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas práticas, a ser aplicada em data provável entre o dia 6 a 8 de abril de 2021, na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, em Petrolina de Goiás, às 7h30. A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021