Prefeitura de Santana de Parnaíba – SP abre novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Parnaíba – SP abre novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas em cargos de nível médio/técnico e superior na secretaria municipal de educação.

As oportunidades são para os cargos de Técnico em Enfermagem, Enfermeiro, Médico Plantonista; e Médico nas seguintes especializações: Neuropediatra, Oftalmologista, Ortopedista, Otorrinolaringologista, Urologista, Cirurgião Geral, Clínico, Ginecologista Obstetra, Nefrologista, Neurologista, Pediatra, Pneumologista, Colposcopista, Dermatologista, Endocrinologista, Endoscopista, Pneumologista Infantil, Psiquiatra, Psiquiatra Infantil, Reumatologista, Ultrassonografista, Ginecologista Obstetra, Hematologista, Infectologista e Mastologista.

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.209,35 a R$ 12.378,27, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 30 de março de 2021, no endereço eletrônico oficial do Instituto Mais.

PROVAS,

O processo seletivo contará com apenas prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório) e tempo de experiência profissional, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021