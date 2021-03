Presidente da Caixa promete nova rodada do auxílio “sem tantas filas”

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, se comprometeu afirmando que a nova rodada do auxílio emergencial não terá grandes filas como no ano passado.

O auxílio emergencial é pago por meio do aplicativo Caixa Tem, que apresentou uma série de problemas no ano passado. Ainda de acordo com o Portal Metrópoles, neste ano o aplicativo ainda não funciona perfeitamente, tendo sido registrado casos de fraudes e instabilidades no sistema.

O aplicativo é plataforma para a conta de poupança digital oferecida pela Caixa que permite o pagamento de contas e realização de transferências sem ter que comparecer uma agência lotérica.

Outra alternativa é o saque do dinheiro, que costuma ser liberado após um período e não no mesmo dia que o dinheiro está disponível na conta poupança digital.

A mesma lei que originou o auxílio emergencial, também permitiu a criação da poupança digital.

Quando a nova rodada do auxílio emergencial será paga?

O presidente Jair Bolsonaro ainda confirmou nesta quinta-feira (25), em sua live semanal, que a nova rodada do auxílio emergencial ficará para o dia 4 o 5 de abril.

A data vale para pessoas de baixa renda que não recebem o Bolsa Família. Para este grupo, a nova rodada do auxílio emergencial deve seguir o calendário já estabelecido pelo próprio Bolsa Família.

Veja abaixo:

Qual o valor e número de parcelas do Auxílio 2021?

Entre muitas discussões e críticas sobre qual seria o valor e número de parcelas adequadas para o Auxílio Emergencial o governo já bateu o martelo e anunciou como deve ser a nova rodada do Auxílio Emergencial 2021.

Ao todo serão quatro parcelas, com valores que podem variar de R$ 150 a R$375. Veja:

Pessoa que mora sozinha: R$ 150;

Famílias com mais de uma pessoa e não dirigidas por uma mulher: R$ 175;

Famílias com mães “chefes de família”: R$ 375;

Quem deve receber o benefício?

Para ter acesso ao Auxílio Emergencial é preciso ter renda per capita de meio salário mínimo (atuais R$ 550) e a renda mensal total também não pode ultrapassar três salários mínimos (atuais R$ 3.300).

Deve receber o benefício pessoas que já receberam o Auxílio no ano passado e estão dentro das regras acima. A consulta para trabalhadores autônomos poderá ser feita a partir de 1° de abril.