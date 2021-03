Primeiro jogo entre Chelsea e Porto na Liga dos Campeões pode ser na Espanha

O primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões entre Chelsea e Porto pode ser em Sevilha, na Espanha. Segundo a Sky italiana, o Sevilla ofereceu o estádio Sánchez Pizjuán para a partida que ocorrerá no dia 7 de abril.

A opção por jogar em campo neutro se deve às restrições impostas pela pandemia da covid-19. Nas oitavas, por exemplo, o Chelsea enfrentou o Atlético de Madrid em Bucareste na Romênia. O segundo jogo aconteceu normalmente no Stamford Bridge, em Londres.

Os clubes ingleses são proibidos de viajar para alguns países europeus que adotaram medidas restritivas com o intuito de evitar a propagação de uma variante mais perigosa da covid-19, originária na Grã-Bretanha. Além do Chelsea, essas medidas já afetaram jogos do Manchester City, Liverpool, Manchester United e Arsenal, por exemplo.

Nas oitavas, o Chelsea eliminou o Atleti após vencer por 1 a 0 na ida e 2 a 0 na volta. Já o Porto eliminou a Juventus após vencer por 2 a 1 na ida e perder por 3 a 2 na volta, se classificando pelo critério do gol fora de casa.