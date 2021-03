Privalia abre matrículas para seu programa de trainee

A Privalia acaba de anunciar a primeira edição do seu programa de trainee, cujo objetivo é formar novos líderes que possam suportar o crescimento da empresa, compondo seu time e potencializando a transformação do mercado de e-commerce no país.

Ao todo, são oferecidas sete vagas, distribuídas nas cidades de São Paulo (capital) e Extrema, em Minas Gerais, onde estão localizados a sede e o centro de distribuição da Privalia, respectivamente.

Serão aceitos novos talentos que tenham concluído a graduação entre dezembro de 2018 e julho de 2021, com disponibilidade para viagens e possíveis mudanças e inglês avançado.

Os contratados poderão atuar nas áreas de Comercial, Jurídico & Compliance, Marketing, Operações e People. Assim, dentre os cursos aceitos, estão: Marketing, Administração, Gestão De Pessoas, Economia, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Comércio Varejista, Controladoria, Gestão De Negócios, Finanças, Logística, Gestão Fiscal E Tributária, Relações Internacionais, Psicologia, Ciências Sociais, Produção Cultural, Multimídia, Mídias Digitais, Comunicação Social, Comunicação Empresarial, Audiovisual, Jornalismo, Editoração, Publicidade E Propaganda, Relações Públicas, Design, Moda, Direito, Engenharias, Desenho Industrial, Matemática, Física e Estatística, Redes De Computadores, Telecomunicações e áreas correlatas.

O programa tem duração de 18 meses e é voltado ao protagonismo e ao empreendedorismo, por isso, contempla mentoria com a alta liderança, além de aprendizado interdisciplinar para que os talentos possam se desenvolver na área escolhida. Neste sentido, a empresa busca profissionais apaixonados por resultados e que queiram apoiar a transformação do mercado.

Os trainees receberão salário competitivo, além de assistência médica e odontológica, auxílio transporte e alimentação, academia (gympass, smartfit e bioritmo), Happy Day de aniversário, Happy Friday (com fim do expediente às 15h às sextas-feiras), clube de benefícios, descontos na plataforma Privalia e Pet Day.

Como se inscrever

As inscrições estão abertas até o dia 7 de abril e devem ser realizadas na página do programa. O processo de seleção contempla testes, dinâmica online, entrevista gravada, game de competência, painel e bate-papo com o CEO. Os aprovados serão divulgados em 19 de maio e o início das atividades está previsto para 14 de junho.