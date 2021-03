Programa Jovem Falconi está com inscrições abertas

A consultoria de gestão Falconi está com inscrições abertas para o Programa Jovem Falconi, que visa recrutar estudantes e recém-formados para vagas de estágio e de trainee em diversas áreas.

A iniciativa é amplamente conhecida no mercado, uma vez que já formou diversos sócios e líderes da empresa, sendo uma excelente oportunidade para quem deseja fazer carreira dentro da companhia ou, simplesmente, ingressar no mercado de trabalho.

Atualmente, as oportunidades de estágio estão distribuídas entre São Paulo e Belo Horizonte (MG), enquanto as de trainee são apenas para São Paulo. Durante o programa, os novos talentos terão a oportunidade de trabalhar em projetos reais. Ainda, os trainees têm funções como as de um consultor júnior, o que permite impulsionar sua carreira no Brasil e no mundo e o reconhecido por seu desempenho.

Os valores das bolsas-auxílio não foram divulgados, mas variam conforme a posição desejada. Todavia, os contratados receberão benefícios, como plano de saúde e odontológico integral, vale refeição, vale transporte, seguro de vida e convênio com academias em todo o país. Os trainees contam, ainda, com programa de remuneração variável.

Como concorrer

Os interessados nas vagas de estágio devem estar matriculados em cursos do nível superior, com previsão de formação entre dezembro de 2021 e julho de 2023. É desejável, ainda, que os candidatos também tenham inglês avançado.

Já para as vagas de trainee, é necessário ter concluído o ensino superior entre junho de 2018 e julho de 2021, além de inglês avançado e disponibilidade para viagens.

As inscrições devem ser realizadas diretamente na página do Programa Jovem Falconi. O processo seletivo está dividido em quatro etapas, sendo que os candidatos às oportunidades de trainee serão submetidos, ainda, a um bate-papo com os sócios da Falconi, além dos tradicionais testes online (fit cultural, Inglês, Lógica e vídeo entrevista), entrevista online e prova oral de Inglês.

