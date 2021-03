PSG tem aval do Barcelona para conversar com Emerson, diz jornal; espanhóis querem ao menos R$ 170 milhões

Mesmo ainda sonhando com a briga pelo título da Uefa Champions League durante a atual temporada, o Paris Saint-Germain já trabalha nos bastidores para encontrar os reforços pedidos por Maurício Pochettino.

Um deles, inclusive, pode vir da Espanha.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Segundo informações divulgadas pelo jornal Mundo Deportivo, o Barcelona deu aval para que o clube parisiense negocie a contratação do brasileiro Emerson, que defende o Real Betis por empréstimo.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

A chegada de um lateral-direito é uma das prioridades do PSG, e o brasileiro é visto na capital francesa como uma das grandes opções no mercado. Segundo divulgado pelo portal Goal, a negociação pode acontecer na casa dos 25 milhões de euros (R$ 170 milhões).

Mesmo apontando que ainda não há uma proposta formal para o brasileiro na mesa de Joan Laporta, o site indica que os franceses sabem que o valor é considerado uma quantia mínima dos catalães para negociar o defensor.

Lateral Emerson com a camisa do Betis Getty Images

Com contrato de cinco temporadas com o Barcelona, Emerson defendeu nas últimas duas edições da LaLiga a equipe da Andaluzia. Comandado por Manuel Pellegrini, o brasileiro já acumula dois gols e quatro assistências no Campeonato Espanhol e na Copa do Rei.

Revelado em 2017 pela Ponte Preta, o lateral defendeu também o Atlético-MG antes de acertar com o clube catalão em 2019, em um acordo de 13 milhões de euros, com o empréstimo já acertado ao Real Betis.





Caso não consiga negociar Emerson na próxima janela de transferências, o Barcelona prevê a inclusão do brasileiro no elenco principal. À disposição de Ronald Koeman, o lateral deverá disputar a posição de titular com o americano Sergiño Dest.