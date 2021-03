Psicanalista e criador da série Psi, Contardo Calligaris morre aos 72 anos · .

Contardo Calligaris, psicanalista, escritor e criador da série Psi, morreu nesta terça-feira (30) aos 72 anos. A informação foi divulgada por Max Calligaris, seu filho e diretor da atração da HBO. “‘Espero estar à altura’. Diante da proximidade da morte, essa foi a frase do meu pai. Ele se foi agora”, lamentou Max em publicação no Facebook.

Segundo o site G1, Contardo passou seus últimos momentos internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, por conta do tratamento contra um câncer. Italiano, Calligaris nasceu em Milão em 2 de junho de 1948, e só conheceu o Brasil pela primeira vez em 1986.

Desde 1999, Calligaris também trabalhava como colunista do jornal Folha de S.Paulo. Na última segunda-feira (29), o espaço foi suspenso. “O colunista passa por um tratamento de saúde. Voltará a escrever regularmente tão logo seja possível”, informou um aviso na coluna.

A série Psi teve Contardo Calligaris como criador e diretor-geral. A trama girava em torno de Carlo Antonini (Emílio de Mello), psicólogo, psiquiatra e psicanalista que abordava os mais diversos casos.

A produção foi indicada ao Emmy Internacional de melhor série dramática em 2015. Também recebeu outras duas indicações em categorias de atuação, a Emílio de Mello (2015) e Denise Weinberg (2018). Atualmente, as quatro temporadas de Psi estão disponíveis no HBO Go.

A produtora da série lamentou a morte em nota oficial: “Nós da WarnerMedia Latin America sentimos muito pelo falecimento de Contardo Luigi Calligaris, psicanalista, escritor e criador de PSI, série original HBO”.

“Enaltecemos sua contribuição para a arte, a cultura e o comportamento da sociedade brasileira. Tivemos o privilégio de fazer parte de seu legado e sua ausência será sentida por todos nós. Dedicamos nossa gratidão, homenagem e solidariedade aos familiares e amigos”, conclui o comunicado.

Relembre abaixo um vídeo em que Contardo Calligaris fala sobre a série que criou. Confira também um teaser da produção.

