PSN tem 9 jogos de graça, veja como baixar

A Playstation liberou para download gratuito, nesta sexta-feira (26), os 9 jogos da nova rodada do projeto Play At Home. Em 17 de março, a marca havia anunciado os próximos títulos que estariam de graça para todo mundo na PlayStation Store e a partir de agora eles já podem ser resgatados.

O Play At Home foi criado no ano passado para incentivar as pessoas a permanecerem em suas casas por causa da pandemia de coronavírus. Neste momento, outro jogo que também pode ser baixado é Ratchet & Clank. Ele ficará disponível na loja virtual até o final da semana que vem.

Veja, a seguir, como baixar cada game que está de graça para download. Clique no nome do título para acessar o site da PSN e depois é só clicar em “Adicionar à biblioteca” para garantir as produções no PlayStation 4 ou PlayStation 5. Os jogos podem ser adquiridos até 22 de abril.

E aí, qual vai baixar e jogar primeiro? Conte para a gente na seção de comentários abaixo!