Qual é a importância da ‘versão do diretor’ para os cineastas?

Depois de mais de 4 anos de uma fervorosa campanha feita pelos fãs e quase US$70 milhões em edições de pós-produção e acréscimos de efeitos visuais, o longamente aliciado Snyder Cut da Liga da Justiça finalmente foi lançado.

Os familiarizados com a filmografia do diretor Zack Snyder reconhecem que essa não é a primeira vez que o diretor de Madrugada dos Mortos e Watchmen voltou ao trabalho após o lançamento do projeto para tentar colocar mais ação, exposição, violência e emoção em cada minuto de filmagem deixado no chão da sala de edição.

Snyder está longe de ser o primeiro a se envolver com as indulgências do revisionismo proporcionadas pelo lançamento de “cortes do diretor”, um termo usado para se referir à versão preferida do diretor de seu filme. A produção de filmes é um empreendimento colaborativo, com muitos autores e produtores, elenco e membros da equipe trabalhando em conjunto para concretizar uma ideia.

O conceito da versão do diretor pode ser encontrado nas origens do próprio meio cinematográfico, com a lenda do cinema Charlie Chaplin creditado como um dos primeiros a lançar o seu filme mudo de 1925, The Gold Rush, quase 17 anos depois, com uma nova pontuação e um tempo de execução reduzido.

Considerando isso, vale a pena observar a história evidente daqueles que mais frequentemente tiveram a oportunidade de criar e lançar uma versão do diretor, ou seja, diretores brancos do sexo masculino, predominantemente, versus aqueles que muitas vezes não têm essas oportunidades, por exemplo, mulheres diretoras ou diretores não brancos, entre outros. Ainda em 2021, poucos filmes convencionais são dirigidos por mulheres, e quase não há exemplos proeminentes delas tendo a chance de voltar a um trabalho anterior.

Mesmo assim, a versão do diretor continua sendo um exercício fascinante, e cada um levanta a mesma questão: o que essas reedições realmente realizam aos olhos de seus diretores?

A fim de responder a essa pergunta, pode-se analisar alguns dos mais notáveis cortes do diretor na história do cinema moderno.

Do próprio Zack Snyder, o filme Watchman, lançado em 2009, teve duas versões expandidas que foram lançadas 1 ano após a primeira exibição do filme de Zack Snyder nos cinemas. Uma “versão do diretor” com 24 minutos de filmagem adicional, incluindo sequências de ação expandidas e mais exposição, e uma versão final, que adicionou mais de 53 minutos de filmagem, incluindo segmentos entrelaçados de uma adaptação animada do quadrinho Contos do Cargueiro Negro para imitar o papel da história dentro da narrativa da HQ original.

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

O filme Alien 3, de Ridley Scott, lançado em 1992, teve a sua cena de abertura retrabalhada e ampliada, uma cena alternativa restaurada do Xenomorfo nascendo da barriga de um boi, cenas adicionais dedicadas à construção de personagens, incluindo Golic, prisioneiro psicopata de Paul McGann, além de uma tomada alternativa no sacrifício da Ripley no final, em uma versão chamada de Assembly Cut, lançada em 2003.

(20th Century Fox/Reprodução)Fonte: 20th Century Fox

O drama épico de Miloš Forman, Amadeus, sobre a vida do jovem Mozart, teve uma versão repaginada que adicionou 13 cenas, incluindo 2 alternativas na versão do diretor, totalizando 18 minutos e 49 segundos de filmagem adicional. Além disso, eles substituíram o logotipo da Orion Pictures pelo logotipo da Warner Bros. na abertura do filme, mais de 20 anos depois.

(Orion Pictures/Reprodução)Fonte: Orion Pictures

O filme Blade Runner, também de Ridley Scott, que estreou em 1982, teve 2 relançamentos. A versão do diretor remove a narração explicativa realizada pelo personagem de Harrison Ford, Rick Deckard. O final “feliz” no corte para cinema, usando imagens reaproveitadas de O Iluminado, de Stanley Kubrick, também foi removido. A sequência do sonho do unicórnio de Deckard foi adicionada ao filme, junto de várias outras mudanças menores, embora significativas.

No entanto, em 2007, outra edição de Blade Runner chamada de The Final Cut foi lançada nos cinemas e em home video. Foi anunciada como a versão definitiva do filme de Scott, a única sobre a qual ele tinha total controle artístico e editorial.

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

Doutor Sono, de Mike Flanagan, que se passa 40 anos após os eventos de O Iluminado, recebeu quase 30 minutos de cenas novas, alternativas e estendidas, incluindo uma cena de abertura estendida de Violet sendo caçada pelo True Knot. Além disso, as sequências do filme foram divididas em seis seções com subtítulos, os efeitos visuais foram mais polidos e apresentaram mais sangue. As cenas expandidas entre Dan e o fantasma de Dick Halloran, o passado de Abra, o True Knot atacando o Baseball Boy e uma cena posterior expandida de Dan confrontando o fantasma de seu pai Jack no Hotel Overlook também foram adicionadas.

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures