Qualicorp com vagas de emprego para TODO BRASIL; veja cargos

A Qualicorp está divulgando várias vagas de emprego para TODO BRASIL. As oportunidades conferem inúmeros benefícios e a tal almejada carteira assinada que muitos brasileiros sonham. As possibilidades compreendem funções que serão apresentadas, a seguir!

Qualicorp tem vagas para todo o Brasil

A empresa brasileira está divulgando oportunidades em diversos cargos por TODO BRASIL. Veja, abaixo, as principais informações sobre as funções!

Coordenação de controles jurídicos;

Coordenação de CX;

Analista de Gestão;

Especiliasta SAP FI;

Coordenador de Vendas;

Assistente Administrativo;

Consultor de Vendas;

Analista UX/UI Designer;

Especialista de Operações Digitais;

Coordenador de Marketing – Fidelização e Retenção;

Analista de Operações;

Coordenador de Remuneração;

Analista de Produtos;

Assistente de Relacionamento;

Atendente I – Home Based;

Jovem Aprendiz;

Coordenador de Mídias Sociais;

Assistente Administrativo – PCD.

As principais vagas de emprego estão divulgadas para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Mas há outras oportunidades para demais regiões do Brasil.

Como se inscrever

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site de inscrição, e efetuar o cadastro de currículo. Clique na oportunidade disponível e siga as orientações da página! No link do Grupo Qualicorp, os interessados podem selecionar a Área, Estado e Cidade para cadastrar seu currículo e participar do Processo Seletivo da empresa.

A Qualicorp é liderança no comércio e administração de planos de saúde. Em relação às funções, a empresa preza pelas vantagens de uma boa saúde para a família brasileira, proporcionando o acesso à melhor linha de planos de assistência médica.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!