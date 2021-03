Quartas de final terão Bayern de Munique x PSG e confronto de 19 títulos; veja os duelos e caminho até à final

Estão definidos os confrontos das quartas de final e o caminho até à decisão da Champions League 2020/2021. E o sorteio realizado na manhã desta sexta-feira (19) na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça, resultou em dois cruzamentos de muito peso: Paris Saint-Germain x Bayern de Munique e Real Madrid x Liverpool

O primeiro é simplesmente a reedição da última final, quando o clube alemão superou o francês, de Neymar, Mbappé e companhia, e ficou com o título. O segundo reúne ‘apenas’ 19 títulos (13 dos espanhóis e 6 dos ingleses).

