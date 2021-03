Quem é Karli Morgenthau, vilã de Falcão e o Soldado Invernal? · .

O segundo episódio de Falcão e o Soldado Invernal introduziu ao público a líder dos Apátridas, Karli Morgenthau (Erin Kellyman). A personagem, antagonista dos heróis vividos por Anthony Mackie e Sebastian Stan, busca acabar com as fronteiras, seguindo a filosofia “um mundo, um povo”.

A vilã interpretada por Erin Kellyman foi inspirada no personagem Karl Morgenthau, que fez sua estreia nos quadrinhos em 1985. Assim como outros vilões do Capitão América da época, o Apátrida carrega princípios opostos ao do herói –no caso desse vilão, o antipatriotismo.

Nas histórias em quadrinhos, Karl é filho de um diplomata suíço. Seu pai é morto durante uma revolta na embaixada. A partir daí, o personagem passa a defender que os conceitos de países e de patriotismo fizeram as pessoas acreditarem que são superiores meramente por causa de sua nacionalidade.

Karl então ataca Nova York, nos Estados Unidos, mantendo centenas de reféns. O vilão espalha seus ideais antinacionalistas até que o Capitão América consegue capturá-lo.

Durante os quadrinhos, o Apátrida batalhou contra alguns ícones da Marvel, como Justiceiro, Deadpool, Motoqueiro Fantasma e Cavaleiro da Lua. Karl, inclusive, chegou a juntar forças com o Capitão América de John Walker para combater um inimigo em comum.

A versão do personagem na série, Karli, é líder do grupo Apátridas, grupo que acredita em um mundo sem fronteiras, unido, como era antes do Blip, nome dado ao evento que trouxe de volta 50% dos seres vivos após a luta final contra Thanos em Vingadores: Ultimato (2019).

A atriz Erin Kellyman, que vive a vilã em Falcão e o Soldado Invernal, já atuou em Han Solo: Uma História Star Wars (2018), na adaptação da BBC de Les Misérables (2019) e Life (2020).

Os próximos episódios da série protagonizada por Anthony Mackie e Sebastian Stan vão revelar os planos e a importância da vilã para o restante da trama.

Assista abaixo ao teaser do terceiro episódio da série: