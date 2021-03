Quem ganha o BBB21? Enquete aponta favoritos ao prêmio de R$ 1,5 milhão · .

Após a saída dos principais vilões da temporada, o BBB21 entrou em uma fase de disputa de fãs para saber quem é o mais queridinho dentro da casa. Na corrida pelo prêmio de R$ 1,5 milhões, que está previsto para ser entregue na final em 4 maio, ainda restam 13 participantes. Quem deve ganhar o reality da Globo? Vote na enquete no fim deste texto e saiba quem são os favoritos da semana.

Apesar de não ter sido apontada como protagonista pela maioria da casa no Jogo da Discórdia de segunda-feira (15), Juliette Freire está com força junto ao público que assiste ao programa apresentado por Tiago Leifert.

A advogada conta com o apoio de diversas contas na web, além de ser queridinha de influenciadores como Deborah Secco e Bruno Gagliasso. A paraibana tem as redes sociais que mais cresceram durante a temporada e soma incríveis 14,4 milhões de seguidores no Instagram e 1,3 milhão no Twitter.

Gilberto Nogueira, que despontou como um dos favoritos nas três primeiras semanas, perdeu um pouco de sua força pela postura estourada dentro do jogo e por decidir fazer fofoca justamente da queridinha Juliette. O economista, no entanto, ainda é bem quisto por boa parte do público.

Outra que caiu no ranking de favoritismo foi Sarah Andrade, que não só ficou mais escondida no jogo como também deu declarações que a prejudicaram com parte da opinião pública –ela disse gostar do presidente Jair Bolsonaro e minimizou a pandemia.

Mais discretos na disputa, Camilla de Lucas e João Luiz Pedrosa também são mencionados entre os que têm chances de faturar R$ 1,5 milhão. No “centrão”, aparecem Caio Afiune, Carla Diaz, Fiuk, Pocah, Rodolffo, Thaís Braz e Viih Tube. Esse grupo oscila entre o ódio e o carinho da torcida. Atualmente, Arthur Picoli é quem menos tem apoio fora da casa.

As enquetes não têm resultado científico, apenas retratam uma tendência de parte dos telespectadores do Big Brother Brasil 21. O resultado oficial é o obtido pelos votos no site da Globo. Quem deve ganhar o BBB21? Vote abaixo: