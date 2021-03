‘Quem sabe um dia seu filho veja título de Champions’

A “velha guarda” do futebol italiano deu o que falar nesta quinta-feira…

Em entrevista ao DAZN, o ex-meio-campista Pavel Nedved, que atualmente é vice-presidente da Juventus, exaltou o domínio da “Velha Senhora” na Serie A, com nove títulos conquistados em sequência.

“Meu filho estava na escola quando a Juventus ganhou o Scudetto em 2011/12. Agora, já está na universidade, tem carteira de motorista e o Scudetto ainda é nosso”, afirmou.

O que Nedved não esperava, porém, era levar uma resposta devastadora de Marco Materazzi.

Ídolo da Inter de Milão, atual líder do Campeonato Italiano e rival da Juve, o ex-zagueiro usou seu Instagram para provocar e lembrar da enorme seca dos bianconeri na Liga dos Campeões.

Marco Materazzi durante o prêmio Fifa The Best, em 2019 Getty Images

“Pavel, o que desejamos é que ele possa ver vocês ganharem a Champions League antes de acabar os estudos”, disparou.

“Os meus filhos já me viram vencer a Liga dos Campeões e a Copa do Mundo quando estavam no jardim de infância e no pré-primário”, completou.

Materazzi ganhou a Copa do Mundo de 2006 com a Itália, e, quatro anos depois, faturou a Champions 2009/10 com a Inter de José Mourinho.

A Juventus, por sua vez, faturou a Liga dos Campeões pela última vez em 1995/96.

Nesta temporada, o clube alvinegro já foi até eliminado precocemente do torneio da Uefa, caindo nas oitavas para o Porto.