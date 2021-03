Quem vai ganhar o BBB21? Juliette e Gilberto são favoritos em enquete; veja · .

No ar há 60 dias, o BBB21 ainda conta com 12 competidores na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Após uma semana marcada por fofocas, reviravoltas e discussões na casa, os amigos e rivais Juliette Freire e Gilberto Nogueira despontam como favoritos do público no reality da Globo. Quem deve vencer a atual temporada? Vote na enquete do . no fim deste texto e veja as porcentagens da semana.

Juliette e Gil assumiram o protagonismo da temporada 2021 do Big Brother Brasil. Sem medo de falar o que pensa na hora que bem entende, a paraibana virou alvo de “ranço” no confinamento e também de uma parte do público que acompanha a atração na TV. A advogada, no entanto, conquistou uma torcida fiel de fãs que a defendem na web.

Com mais de 15,7 milhões de seguidores só no Instagram, Juliette entrou no top 10 de celebridades brasileiras com maior engajamento em seu perfil na rede social. Nas enquetes do BBB21, ela aparece com mais de 50% da preferência do público.

No top 3, mas distantes da maquiadora, estão Gilberto e Sarah Andrade, que também contam com uma base grande de fãs. Algumas pessoas, inclusive, torcem para que a consultora de marketing seja eliminada para que o economista pare de alimentar uma rivalidade com Juliette.

Mais discretos na disputa, porém queridinhos, Camilla de Lucas e João Luiz Pedrosa são mencionados entre os que têm chances de faturar R$ 1,5 milhão. Caio Afiune, Fiuk, Pocah, Rodolffo e Viih Tube estão mais para o “centrão”. Esse grupo oscila entre o ódio e o carinho da torcida.

Rodolffo, apesar de ter voltado de um paredão contra Carla Diaz, não está com uma alta cotação junto ao público e se uniu ao mesmo time de Arthur Picoli em relação ao (pouco) apoio fora da casa.

As enquetes não têm resultado científico, apenas retratam uma tendência de parte dos telespectadores do Big Brother Brasil 21. O resultado oficial é o obtido pelos votos no site da Globo; a final do reality está prevista para 4 de maio. Vote abaixo em quem deve ganhar o BBB21: