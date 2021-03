R$ 50 milhões a mais na conta? Flamengo tem meta ‘ousada’ para conseguir aumentar verba de patrocinador, diz jornalista

O Flamengo pode receber um forte aumento de investimento nas finanças no futuro próximo. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, publicadas em seu blog no portal Yahoo!, o Banco Regional de Brasília, patrocinador máster do clube, pode aumentar de R$ 32 para R$ 50 milhões o valor de pagamento ao time carioca.

Porém, para que o valor seja aumentado, o Flamengo vai precisar contar com a ajuda dos torcedores. Existe uma meta de 1,5 milhão de contas do Banco Regional de Brasília que precisam ser abertas para que os R$ 50 milhões cheguem às mãos do time carioca.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

É válido destacar que o patrocínio do Flamengo é o segundo maior do Brasil, atrás somente do que a Crefisa paga ao Palmeiras. A investidora e parceira do time paulista desembolsa algo em torno dos R$ 100 milhões anuais pela exclusividade no uniforme do Palmeiras.

Em oito meses de parceria com o Flamengo, o Banco Regional de Brasilia ganhou 250 mil novos correntistas, o que é um sinal de que a meta de 1 milhão pode sim ser atingida nos próximos meses. As partes têm contrato de três anos, até 2023, com a opção de ser estendido por mais dois.