Ratchet & Clank: Insomniac anuncia upgrade gratuito de 60 fps no PS5

A Insomniac revelou nesta segunda-feira (29) que irá lançar em breve uma nova atualização para Ratchet & Clank, corrigindo a taxa de quadros no PS5 para 60 fps através da opção de modo performance.

Segundo o comunicado do estúdio, o patch será disponibilizado gratuitamente para todos os jogadores e possibilitará a configuração de dois modos de jogo em Ratchet & Clank, com exclusividade para a nova geração da Sony. Dessa forma, usuários do PS5 poderão escolher entre o modo desempenho, que estabiliza o título em 30 fps para suportar a resolução em 4K, ou o modo performance, que oferece uma resolução menor a 60 fps constantes.

Até o dia 31 de março, todos os donos de PS4 e PS5 poderão resgatar Ratchet & Clank gratuitamente como parte da iniciativa Play at Home do PlayStation. Para obter o jogo, não é obrigatório manter uma conta PS Plus ativa, sendo necessário apenas o registro pessoal nos consoles. Após o resgate, o game será seu para sempre.

Ratchet & Clank (2016) will be playable in 60 FPS on PS5 after a new update in April! As part of the Play at Home campaign, download the game for free now through 3/31. #RatchetPS4https://t.co/Iw6CMNByFU pic.twitter.com/VEFiW3IMWK

— Insomniac Games (@insomniacgames) March 29, 2021