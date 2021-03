Real Madrid define Harry Kane, do Tottenham, como alternativa a Haaland e Mbappé para reforçar ataque

Mesmo com Karim Benzema vivendo grande momento, o Real Madrid deseja contratar mais um atacante para a equipe. Os favoritos são os jovens Erling Haaland (Borussia Dortmund) e Kylian Mbappé (PSG). Porém, as negociações são consideradas difíceis. Identificando a situação, o clube já está de olho em uma outra alternativa, segundo a rádio Cadena SER: Harry Kane.

O clube merengue está ansioso para contratar um atacante badalado para a próxima temporada. Haaland e Mbappé são os favoritos de Zidane, mas o atacante do Tottenham é visto com bons olhos pelos mandatários do clube.

Kane marcou 27 gols em todas as competições nesta temporada e também deu 16 assistências.

Com o Spurs apresentando baixo desempenho, muitos acreditam que o jogador de 27 anos finalmente pode deixar Londres em busca de mais chances de conquistar troféus.

O inglês já tornou público seu desejo de permanecer no Tottenham, mas se o clube não vencer a Copa da Liga Inglesa, após ter sido eliminado da Europa League, o desejo de mais chances por títulos pode falar mais alto.

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid Getty Images

O clube de White Hart Lane também está em 6º lugar na Premier League e corre o risco de não terminar entre os quatro primeiros, ficando de fora da Champions League.

Para contratar Haaland ou Mbappé, o clube teria que desembolsar mais de 100 milhões de libras (R$ 760 milhões), então Kane pode muito bem passar do 3º lugar na lista do Real para o 1º se as negociações com os outros dois se mostrarem muito caras.

Os torcedores do Spurs estão desesperados para que sua equipe vença o Manchester City na final da Copa da Liga Inglesa, em 25 de abril, não apenas para sair da fila por troféus, mas também para evitar que seu principal atacante considere viver seu futuro em outro clube.