Real Madrid estuda como contratar Haaland e Mbappé de uma vez só, diz jornal

O Real Madrid deseja contratar as duas principais promessas do futebol mundial do momento. Haaland e Mbappé estão na mira do clube espanhol, que não teme precisar reformular seu elenco se for preciso para que as contratações do francês e do norueguês se realizem. Para isso o clube pode colocar dois brasileiros no mercado. As informações foram publicadas pelo jornal espanhol Marca.

Os principais jogadores que Real pretende negociar são Gareth Bale e Raphael Varane. Com o galês, a principal motivação é se livrar dos 15 milhões de euros (R$ 102 milhões) anuais recebe do clube e seu desafeto com Zidane, que inclusive motivou seu empréstimo para o Tottenham.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Varane, por sua vez, tem contrato até 2022 e até agora não demonstrou qualquer interesse em estender seu vínculo com o clube. Além disso, o jogador de 27 anos tem bom valor de mercado e vários clubes já demonstraram interesse em contratá-lo, sendo já relacionado ao Manchester United em uma possível contratação.

Outra das saídas que contribuiriam para a redução da folha salarial é a de Isco Alarcón. Ele já estava cotado para ser negociado na última janela de transferências, e não tem aproveitado as chances dadas por Zidane.

A saída de Marcelo também é cogitada. Mesmo tendo sido protagonista em uma das épocas mais gloriosas do clube, o brasileiro há muito perdeu o status de titular absoluto na lateral esquerda e sua fase no Real Madrid pode chegar ao fim.

Outros jogadores que podem ter suas saídas cogitadas são Eden Hazard e Vinicius, embora de momento não haja nada específico a respeito desses dois.

Vinicius foi comprado do Flamengo por 45 milhões de euros (R$ 306 milhões), e é um dos jogadores mais valorizados do mundo nascidos a partir dos anos 2000, mesmo assim o clube merengue estão dispostos a ouvir ofertas. O brasileiro avaliado em cerca de 70 milhões de euros (R$ 476 milhões), e é observado por vários clubes. Se sua saída tornar as compras de Mbappé e Haaland viáveis ela seria feita.

Haaland (à esquerda) e Mbappé Getty Images

Hazard poderia ser negociado simplesmente pelo fato de que não chegou com o pé direito no Real Madrid. O belga sofre com lesões e só foi titular em seis partidas nessa temporada.

Recentemente o Borussia Dortmund revelou que não negociará Haaland por menos de 180 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) nessa temporada. Mbappé é um dos principais jogadores do PSG, que tem grande poderio financeiro e deseja oferecer um novo salário para o jogador de 22 anos.

Real Madrid enfrentará muita concorrência para assinar com ambos, e precisarão repensar seu elenco para estar em condições de realizar a negociação.