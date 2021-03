Real Madrid trabalha com saída de Marcelo e define substituto do brasileiro

O Real Madrid começa a trabalhar nas mudanças para a próxima temporada e algumas peças consagradas do elenco podem dar adeus ao clube no mercado de verão.

De acordo com o diário AS, da Espanha, o lateral-esquerdo Marcelo parece estar com os dias contados no Santiago Bernabéu.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Aos 32 anos, o brasileiro tem perdido espaço no time titular nos últimos anos e ainda conta com algo que tem pesado nas finanças: o alto valor salarial.

O AS informa que Marcelo recebe um salário de 8 milhões de euros, algo em torno de R$ 48 milhões. O valor é tratado como ‘limite’ pela diretoria merengue.

O brasileiro foi flagrado ainda em uma praia em Valencia, o que parece ter irritado a diretoria do Real Madrid, que impôs uma condição bastante rígida aos seus comandados durante a pandemia da COVID-19.

Todos esses fatores combinados ajudam ao Real Madrid na busca por um novo lateral-esquerdo e que deve vir das ‘canteras’ do clube. O AS informa que o escolhido da vez é Miguel Gutiérrez, de apenas 19 anos, e que tem encantado ao técnico Raúl Hernández, do Real Madrid Castilla.

play 0:37 Meia se tornou jogador com mais jogos pela seleção croata, com 135

O garoto chamou a atenção também de Zidane, que tem aproveitado o período para observar o lateral nos treinamentos. Miguel chega como uma opção muito mais real ao time principal do que Reguilón, por exemplo, que hoje está no Tottenham e parece não ter chamado muito a atenção do técnico francês.

Apesar da esperança em Miguel, o Real Madrid teme a forte presença do mercado internacional em busca do lateral-esquerdo. O AS informa que equipes como Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt e outros expoentes do cenário europeu veem o garoto como potencial reforço para 2021/22.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no dia 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.