Real Sociedad anuncia renovação até 2022 após Xabi Alonso quase parar no Borussia Monchegladbach

Xabi Alonso, ex-jogador e atualmente técnico, renovou com a equipe B da Real Sociedad até junho de 2022.

O espanhol chegou a ser colocado como grande favorito para ser o novo técnico do Borussia Monchegladbach, da Alemanha.

“Quero continuar a crescer nesse projeto”, diz o ex-jogador, que se aposentou dos gramados em 2017 e iniciou sua trajetória como técnico no segundo time da Real Sociedad.

