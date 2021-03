Recém apresentado no Vasco, Morato recebe a dez que era de Benítez

O atacante Morato foi apresentado nesta segunda-feira como quinto reforço do Vasco para 2021. Após várias semanas de especulações, o atleta de 28 anos finalmente chegou ao Cruzmaltino e, de cara, recebeu a camisa 10 que era de Martín Benítez.

Em sua coletiva de apresentação, Morato mostrou estar a par da situação do clube e de todo o processo de reformulação que atinge o departamento de futebol. Para ele, entretanto, a grandeza do Vasco foi fundamental para sua decisão.

“É o Vasco, cara. É o Clube de Regatas Vasco da Gama, não tem muito o que dizer, não. Além do projeto desse cara aqui, meu amigo, que se tornou próximo. Acreditei naquilo que ele me passou. Mas é o Vasco, com certeza. Falou mais alto que muitas outras propostas que recebi nesse período”, disse Morato ao lado do Diretor Executivo Alexandre Pássaro.

Experiente, Morato fez carreira em times do interior e tem apenas uma passagem por um clube grande, o São Paulo, em 2017. Entretanto, disputou só duas partidas pelo Tricolor. Agora, no Gigante da Colina, terá a chance de conseguir maior projeção.

“Não é uma decisão difícil de tomar. Quantos títulos e jogadores jogaram com essa camisa? A gente joga bola porque ama. Quem não quer jogar em uma equipe gigantesca, independente do momento que vive. Estou muito feliz e otimista com o projeto que o Pássaro me mostrou, com a estrutura do CT. É um orgulho imenso estar aqui”, continuou.

Um dos entraves à contratação de Morato pelo Vasco foi um problema físico. Mas o jogador garantiu que está recuperado e espera estrear logo.

“Era uma questão de eu fazer o tratamento em São Paulo. Não tinha lógica chegar com um problema me encontrar no DM logo na chegada. Isso foi bem esclarecido. Estou aqui, estou bem, preciso de alguns dias treinando com a galera para conhecer o elenco mais a fundo e estrear em breve”, concluiu.

Sob o comando do técnico Marcelo Cabo, o Vasco ainda não embalou na temporada. Embora tenha se classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, isso se deu com um empate contra a Caldense-MG. No Carioca, o Cruzmaltino é apenas o oitavo colocado na tabela de classificação após seis rodadas. Nesta terça-feira, o time terá o clássico contra o Fluminense pela frente.