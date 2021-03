Recém-contratado, Rafinha realiza primeiro treinamento pelo Grêmio

Após golear o Pelotas no último domingo, o Grêmio já voltou aos treinamentos no CT Luiz Carvalho. A equipe se reapresentou nesta segunda-feira e iniciou a preparação para a próxima partida da temporada.

A novidade do dia ficou por conta da presença do lateral-direito Rafinha. O jogador chegou à Porto Alegre no domingo, assinou contrato na manhã desta segunda e realizou sua primeira atividade física no CT.

No treino, os atletas que disputaram mais de 60 minutos no jogo contra o Pelotas permaneceram na academia. Os demais praticaram um coletivo com o time de transição. A expectativa é que o Tricolor entre em campo diante do São Luiz, seu próximo adversário, com uma equipe mista.

O Grêmio deve realizar mais uma sessão de treinamentos nesta terça antes de viajar para Passo Fundo, local do confronto. A partida acontece nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho.